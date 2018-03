Peter Madsen lider nederlag i retten

Peter Madsen mener, at Kim Wall død som følge af forgiftning af udstødningsgasser om bord på ubåden UC3 Nautilus, og at det skyldes, at der var en fejl på en af Nautilus' ventiler, da han sejlede ud med 30-årige Kim Wall.

En fejl, som han havde kendt til nogle måneder før, den svenske journalist døde, men ikke havde fået udbedret, forklarede han.

Derfor afsluttede hans forsvarer, Betina Hald Engmark, det første retsmøde i sagen i torsdags med at kræve, at der skulle foretages yderligere forsøg med ubåden, hvilket anklagemyndigheden har afvist som irrelevant bevisførelse.

Det har Københavns Byret nu taget stilling til, og i en kendelse, som BT har fået aktindsigt i, har byretten afvist at pålægge politiet at foretage de forsøg.

- Bevisværdien af en eventuel prøvning, ifald den måtte kunne gennemføres, vil være usikker som følge af at der ikke kan opnås sikkerhed for, at omstændighederne under afprøvningen vil være identiske med de faktiske forhold, der var til stede den 10-11. august 2017, skriver retten i sin begrundelse.

Det er Peter Madsens forsvarer ikke tilfreds med.

- Den afgørelse af vi selvfølgelig ikke enig i, og den kæres, skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Sagens anklager, Jakob Buch-Jepsen fortalte i retten, at en kaptajnløjtnant fra Søværnet har undersøgt ubåden, efter den blev hævet fra bunden af Køge Bugt, og han sår tvivl om, om en ulykke kan være sket, som Peter Madsen har forklaret.

15. november 2017 sendte Peter Madsens forsvarer, Bettina Hald Engmark, et svar fra Peter Madsen til kaptajnløjtantens rapport. I svaret krævede Peter Madsen, at der blev foretaget en række forsøg på undervandsbåden for at afprøve hans forklaring, og opstillede tre scenarier for, hvordan Kim Wall kunne være død.

En civilingeniør fra Teknologisk Institut har vurderet Peter Madsens beregninger, og i en rapport fra 21. december vurderer han, at beregningerne er 'plausible'.

'Beregningerne kan efterprøves ved et praktisk forsøg, såfremt ubådens motorer fortsat er funktionsdygtige. Det er endvidere vedrørende de enkelte scenarier anført, at de hver især samlet set vurderes som realistiske,' konkluderer han i rapporten, der er citeret i byrettens kendelse fra 12. marts, ifølge BT.

Anklager Jakob Buch-Jepsen har ingen kommentarer til rettens kendelse:

- Jeg ønsker ikke at kommentere konkrete ting i sagen, siger han til BT.