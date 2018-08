Peter Madsen overfaldet i fængslet

En 18-årig indsat er sigtet for at have overfaldet den drabsdømte

Den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen er blevet overfaldet i Storstrøm Fængsel i Nørre Alslev på Falster. Det erfarer Ekstra Bladet.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, bekræfter overfaldet over for B.T.

- Jeg har lige talt med min klient, og jeg kan bekræfte, at han blev overfaldet i går. Han har det efter omstændighederne ok, skriver hun i en sms.

Det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at få fat på forsvareren.

Overfaldet skete midt på aftenen onsdag, blot to dage før årsdagen for, at den 47-årige Madsen sejlede ud med den svenske journalist Kim Wall. Hun blev senere fundet dræbt og parteret.

Det var Folketidende, der som de første skrev, at en 47-årig indsat var blevet overfaldet.

Den sigtede overfaldsmand er en anden indsat.

Politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi bekræfter, at en 47-årig indsat i fængslet er blevet overfaldet under samkvem med en anden indsat, som er blevet sigtet for vold.

- Ved overfaldet er der udøvet vold, og der er en skade i ansigtet som følge af den vold, siger Kim Kliver og tilføjer, at der ikke er anvendt slagvåben.

En seks meter høj mur omkranser Storstrøm Fængsel. Foto: Per Rasmussen

Han fortæller, at offeret blev bragt til kortvarig behandling, men er tilbage i fængslet igen.

Han vil hverken af- eller bekræfte Ekstra Bladets oplysninger om, at det er Peter Madsen, der er blevet overfaldet.

- Det er en 47-årig mand der er overfaldet. Peter Madsen er også 47 år og afsoner i Storstrøms Fængslet. Er det ham, der er ofret?

- Jeg går ikke ind og kommenterer på individer i sådan en sammenhæng, siger han.

- Ved man, hvad baggrunden for overfaldet er?

- Ja, det har vi en ide om. Men det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Volden er opstået i forlængelse af, at der har været noget samkvem, siger han.

- Hvilke typer indsatte er det, der er involveret?

- Det kan jeg ikke komme nærmere ind på.

Ekstra Bladet har været i forbindelse med fængelsinspektør Michael Gjørup. Han ønsker ikke at udtale sig i den konkrete sag, men henviser til Kriminalforsorgen.

Hos Kriminalforsorgen bekræfter man, at der har været et overfald på en 47-årig fange, men at man ikke udtaler sig yderligere om sagen på grund af tavshedspligt.

Peter Madsen blev idømt fængsel på livstid for sexdrabet på Kim Wall. Han har valgt kun at anke strafudmålingen og ikke skyldsspørgsmålet. Ankesagen skal for Østre Landsret i september, hvor den kører over tre dage.