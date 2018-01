Peter Madsen tiltalt for hensynsløs sejlads: Det kunne være endt katastrofalt

Ubådsbyggeren Peter Madsen er blandt andet tiltalt for hensynsløs sejlads. Ekstra Bladet har talt med to eksperter, der forklarer, hvor fatalt hans sejltur i UC3 Nautilus kunne være endt

Peter Madsen udsatte andres liv og førlighed for fare, da han tilbage i august sejlede ud med sin ubåd. Sådan lyder det i anklageskriftet, der netop er blevet offentliggjort for medierne tirsdag.

Anklageskriftet mod Peter Madsen gemmer foruden tiltale om at drabet på Kim, usømmelig omgang med lig og andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter også på en tiltale om overtrædelse af straffelovens paragraf 252, som omhandler forvoldelse af fare for andres liv eller førlighed

I følge anklageskriftet har den tiltalte ubådsbygger overtrådt denne og adskillige lovbekendtgørelser om sikkerhed til søs, da han i tidsrummet mellem 10 august klokken 19.30 og 11. august klokken 10.00 på dansk farvand sejlede rundt i sin efterhånden verdensberømte ubåd.

Få overblikket over Peter Madsens anklageskrift:

Ekstra Bladet har talt med Søfartsstyrelsens synschef, Martin John, samt den erfarne navigatør og sømand, Kresten Hjelm Pedersen, som uddyber, hvorfor Peter Madsens sejlads dengang i august kunne have fået fatale for andre menneskers liv.

'Rent held, det ikke endte i miljøkatastrofe'

Først og fremmest indebærer tiltalen, at den 47-årige tiltalte udsatte besætningen på både et krydstogtsskib og kemikalietankskibet Ternvag for livsfare, da han lagde sig på de to skibes ruter. Krydstogtsskibet var af samme årsag nødt til at ændre kurs.

Med dette skabte Peter Madsen en reel fare for kollision, og i følge Kresten Hjelm Pedersen kunne være endt grueligt galt:

- Det er særdeles dårligt sømandskab at krydse andre skibes kurs tæt foran, mens det er langt mere sikkert at sejle agten om (bag om, red.) andre skibe, så man ved, at man ikke kommer dem nærmere, forklarer han og uddyber:

- At Madsen ydermere valgte at krydse et kemikalietankskibs kurs 30 meter foran om, er helt hovedrystende. Et rent held at det ikke endte i en miljøkatastrofe for både Danmark og Sverige.

Nygift tysker på krydstogtskib:- Jeg undrede mig over ubåd

I forbindelse med tiltalen har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at Peter Madsens ubåd bliver konfiskeret med henblik på destruktion, hvis han kendes skyldig. Foto: Kenneth Meyer

Farligt at sejle uden lys

Desuden sejlede Peter Madsen uden lanterner. Netop dette er skal man være ekstremt påpasselig med, for selvom lanterne i følge de to fagmænd ikke har nogen reel funktion for ubåden selv, er de hamrende vigtige for omkringliggende fartøjer.

- Ganske kort kan man sige, at det er dybt kritisabelt og helt uacceptabelt at sejle uden lanterner, da det viser andre skibe, hvem (hvilken skibstype, red.) man er, og hvor man er på vej hen.

Dette bakker Martin John op om:

- Skibets lanterner tjener det formål, at andre skibe skal se det og følge dets færden. Det er ligeledes for at undgå sammenstød eller andre farlige situationer.

Nøjagtigt som med lanternerne handler anklageskriftets omtalte af Peter Madsens neddykninger i trafikeret farvand også om synlighed.

- Det er åbenlyst, at ligger der noget under vandet, som andre ikke kan se, kan det udgøre en risiko for andre, lyder det fra Martin John, og Kresten Hjem Pedersen er enig:

- At sejle i en amatørubåd i et så trafikeret farvand som Øresund er helt vanvittigt - ikke mindst om natten. Andre skibe bliver jo dybt chokerede, hvis der pludselig kommer en ubåd op af vandet.

Ubådforlis til fare for andre

Ligeledes står det i anklageskriftet, at Peter Madsen om natten 'undlod at sikre sig behørig brovagt samt behørig udkig'. Når det er vigtigt at have brovagt og udkig, er det i følge Martin John, nøjagtigt som hvis man kører bil, fordi et udsyn er essentielt for, at man kan navigere rundt.

- Det handler i bund og grund om, at man skal sikre sig, at man kan holde udkig med andre skibe, fare og lignende, så man kan undgå sammenstød i god tid. Uanset om man sidder i en ubåd eller en bil, skal man kunne orientere sig.

Slutteligt bragte Peter Madsen i følge anklageskriftet andres liv i fare, da han om formiddag 11. august forårsagede UC3 Nautilus' forlis. Da ubådsbyggeren - i følge anklageskriftet - bevidst valgte at synke sin ubåd, skabte det en fare for andre fartøjer.

- Generelt kan man sige, at ligeså vel som det er risikabelt at sejle neddykket, så kan en genstand, der ligger på havets bund, udgøre en væsentlig fare for andre, hvis den ikke er tydeligt afmærket på et kort eller med lys eller bøje. Dette, fordi der er risiko for sammenstød, lyder det fra Martin John.

Nægter sig fortsat skyldig

Alene overtrædelsen af straffelovens paragraf 252 kan give op til otte års fængsel, men sammenholdt med de andre tiltaler, som anklageskriftet indeholder, kræver anklagemyndigheden Peter Madsen idømt livtid - alternativt forvaring.

I følge Peter Madsens forsvarer, Betine Halv Engmark, nægter hendes klient sig fortsat skyldig overtrædelse af straffelovens paragraf 252, men han erkender i et vist omfang at have overtrådt søloven.

Han nægter sig ligeledes fortsat skyldig i drab og anden kønsliv omgang end samleje, men han erkender at have parteret den svenske journalist.

Retssagen mod Peter Madsen starter 8. marts.