Peter Madsen tog psykolog som gidsel i fængslet

Livstidsdømte Peter Madsen truede sig i dag ud gennem porten i Anstalten i Herstedvester ved at tage en kvindelig psykolog som gidsel under trussel med en 'pistollignende genstand'.

Vagterne i fængselsporten turde ikke andet end at lukke morderen ud, fordi fængselsbetjentene vurderede, at gidslet var i åbenlys livsfare. Det erfarer Ekstra Bladet.

Fængselsbetjente fulgte efter flygtningen, men de måtte trække sig tilbage, da Peter Madsen truede dem.

Det er endnu uklart, om pistolen var ægte eller en attrap.

Der er også oplysninger om, at Peter Madsen truede med, at han havde en bombe, men det er endnu ikke officielt bekræftet.

Formanden for fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at en kvindelig civilt ansat blev taget som gidsel, og at den indsatte var bevæbnet med 'en pistollignende genstand'.

- Våbnet var livagtigt, så fængselsbetjentene i porten turde ikke tage nogen chancer i forhold til gidslet, som de vurderede var i livsfare, og de vælger at lukke ham ud gennem porten. Det er en beslutning, jeg bakker op om. Vi skal ikke risikere, at nogen bliver slået ihjel - så må vi finde vedkommende bagefter, siger Bo Yde Sørensen.

- Det blev vurderet, at der var en åbenlys risiko for gidslets liv og førlighed, siger forbundsformanden.

Alarmen blev straks slået fra fængslet, og fængselsbetjente forsøgte at forfølge Peter Madsen. Men så opstod der en 'trusselssituation', hvor betjentene måtte trække sig tilbage.