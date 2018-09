Peter Madsen ville have ny sag

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, har anmodet retten om, at hovedforhandlingen mod hendes klient skal gå om med en ny ret og nye domsmænd.

Det oplyste retsformanden i Ubådssagen ved starten af den efter planen sidste retsdag i Østre Landsret, hvor anklagemyndigheden går efter en stadfæstelse af livstidsdommen, mens forsvaret går efter en formildelse.

Anmodningen sker, efter en af de tre domsmænd ikke længere måtte være med, fordi han havde fået job i en styrelse efter første retsdag, hvorefter en anden domsmand ved sidste retsmøde fik et ildebefindende, så retsmødet måtte aflyses.

- Vi har drøftet spørgsmålet, og vi afsiger en kendelse, hvor anmodningen ikke tages til følge, sagde retsformanden dog ved starten af retsmødet.

Han oplyste også, at den domsmand, der blev syg, har oplyst, at det midlertidige forfald ikke skyldes sagen, men skyldes helbredsmæssige årsager, som ikke har haft betydning for retshandlingen de foregående to retsdage.

Retsformanden traf desuden beslutning om, at anklager Kristian Kirk skulle starte forfra på sin procedure, som han blev afbrudt i sidst.

Og mens anklageren er gået i gang med det, sidder Peter Madsen og kigger skiftevis ned i bordet og op på anklageren.

