Peter Madsens elskerinde: Jeg skal vidne i sagen

Deirdre King var Peter Madsens elskerinde og skulle have været med i Peter Madsens ubåd dagen efter, at han forsvandt med Kim Wall om bord.

Hun har tidligere i et interview med Ekstra Bladet fortalt, at hun troede på Peter Madsens uskyld, men i et nyt interview med det schweiziske medie NZZ fortæller hun, at hun har mistet troen på, at han er uskyldig.

- Kim har mistet sit liv, Peter sit, og vi alle drømmen om at være en del af noget større, siger hun og fortæller også, at hun i mellemtiden er blevet overbevist om, at hun ville have været det perfekte offer, fordi hun var single på det tidspunkt, ikke havde et fast job og ofte stemplede ud nogle dage.

- Man ville først have savnet mig efter flere uger, siger hun i interviewet.

Nævnt i retten

Peter Madsen er tiltalt for drab, seksuel mishandling og partering af Kim Wall. Han nægter sig skyldig i de to første, men erkender, at han har parteret Kim Wall.

Han fortalte selv under den første fristforlængelse i Københavns Byret i september sidste år, at han havde planlagt en sejltur med en kvinde i den uge, hvor han stævnede ud fra Refshaleøen med Kim Wall.

– Ja, i et tilfælde. Den tur, der var planlagt til om lørdagen. Den skulle have forløbet med én, der hedder Ditte Elisabeth King, sagde den drabssigtede i retten.

Peter Madsen nægter drab og seksuel mishandling. Han erkender, at han har parteret Kim Walls lig og smidt det overbord. Privatfoto.

Deirdre Elisabeth King, der bliver kaldt Ditte, har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at Peter Madsen rodede det sammen, og at aftalen var fredag.

Har fået brev

Hun fortæller i interviewet, at hun skal afgive vidneforklaring i sagen den 26. marts klokken 14.45, og også har modtaget et brev fra den drabstiltalte, hvor der står, at han ikke får nok besøg og har for meget fritid.

- Der findes ikke ord for, hvor meget jeg ville glæde mig over dit besøg, skriver han i brevet, ifølge den tidligere elskerinde til det schweiziske medie NZZ.

Da Ekstra Bladet talte med Deirdre King i september, fortalte hun, at de havde dyrket sex i ubåden tidligere, og at hun og Peter Madsen senest mødtes til et erotisk stævnemøde i midten af juli på Hotel Bella Sky på Amager.

Her hyggede de sig med, hvad hun kalder ’straight forward husmandssex’:

– Som et normalt par ville dyrke sex. Peter kan godt lide højhælede sko. Han kan godt lide læbestift. Han kan godt lide strømpebukser og sådan noget. Måske en maske i ny og næ, sagde hun.

Ekstra Bladet så den gang en korrespondancen mellem Peter Madsen og Deidre King om det dengang forestående møde på hotellet.

’Åhh landet! Er i værelse 1843. Når fremme skal du bare ringe! Det er skønt’, skriver Peter Madsen, før han sender syv emojier – en raket, tre hjerter og tre raketter mere. Han lader forstå, at han har været i brusebad og udbryder ’kors, hvor er det lækkert’.

Ekstra Bladet har talt med Deirdre King i flere omgange, og hun bliver også nævnt flere gange på Peter Madsens blog. Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få fat i hende til en kommentar.

Det fremgår af en aktindsigt fra det seneste retsmøde i sagen, at 200 personer er blevet afhørt i sagen. 37 af de afhørte er pt. indkaldt som vidner i sagen.

Retsmødet handlede om, at Peter Madsen ville have sin brev- og besøgskontrol ophævet.

I kendelsen, hvor retten afviser at ophæve kontrollen, lagde dommeren vægt på Peter Madsens ændrede forklaringer, ligesom hun anførte, at nogle af de 37 vidner, der står på udkastet til bevisfortegnelsen, skal 'afhøres om blandt andet udtalelser og adfærd hos arrestanten, herunder såvel vidner, der føres af anklagemyndigheden, som vidner, der føres af forsvaret'.

Vil have privat kontakt med kvinde: Her er Madsens hemmelige veninde