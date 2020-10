Det har straks fået international opmærksomhed, at den dømte drabsmand Peter Madsen har forsøgt at flygte

Da opklaringen af drabet på Kim Wall stadig var undervejs, tiltrak drabssagen sig stor opmærksomhed verden over, ligesom dommen mod Peter Madsen også blev dækket intenst i større internationale medier.

Så da Peter Madsen tirsdag formiddag forsøgte at flygte fra fængslet, gik der heller ikke mange minutter, før medier verden over beskrev de dramatiske hændelser.

Peter Madsens flugt går verden rundt VG (Norge) Aftonbladet (Sverige) Bild (Tyskland) NU (Holland) Sky News (Storbritannien) BBC (Storbritannien) New York Post (USA) Dagbladet (Norge)

Peter Madsen sidder indsat på livstid i Herstedvester Fængsel i Albertslund.

Det er herfra han skulle have haft held med at flygte tirsdag formiddag, blandt andet ved at true med at sprænge en bombe.

Peter Madsen nåede dog ikke langt væk, før han blev stoppet af politiet, som holdt ham i skak ved hjælp af hunde og finskytter.

