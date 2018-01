Peter Madsens forsvarer: Han er meget påvirket af situationen

Den 47-årige Peter Madsen nægter at have knivstukket Kim Wall i underlivet, mens hun var i live, og dræbt hende. Men han erkender partering

Anklagemyndigheden vil have ubådsbyggeren Peter Madsen idømt landets strengeste straf for drab på 30-årige Kim Wall om bord på ubåden UC3 Nautilus i august sidste år.

Her stak han hende, ifølge anklagemyndighedens opfattelse, først flere gange i kønsdelene med seksuelt sigte, mens hun var i live, hvorefter han dræbte hende på en ukendt måde, der kan have været ved at skære halsen over på hende eller ved kvælning.

Men den 47-årige Peter Madsen nægter sig skyldig i drab og anden seksuel omgang end samleje og erkender kun partering og en mindre overtrædelse af lov om sikkerhed til søs.

- Jeg undrer mig over anklageskriftets udformning. Min klient nægter sig skyldig i drab, og der er stadig ikke fremlagt nogle oplysninger om, hvad der er dødsårsagen, siger Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, og tilføjer, at de ser frem til sagens behandling i retten.

Anklageskriftet blev forkyndt for Peter Madsen i Vestre Fængsel i tirsdags, hvorefter specialanklager Jakob Buch-Jepsen på et pressemøde redegjorde for hovedtrækkene i tiltalerne. Det fremgår også af anklageskriftet, at anklagemyndigheden mener, at der var tale om et planlagt og forberedt drab. Offentligheden kender ikke den præcise udformning af anklageskriftet, fordi det kan først udleveres til pressen 23. januar, syv dage efter det er forkyndt for tiltalte.

Påvirket af situationen

Betina Hald Engmark besøgte sin klient i arresten i tirsdags, efter anklageskriftet var forkyndt, for at gennemgå det med ham.

- Hvordan reagerede din klient på anklagemyndighedens påstand?

- Han er, lige som jeg, ganske undrende over formuleringerne i anklageskriftet, og selvfølgelig er han påvirket af det. Han er meget påvirket af hele situationen og den påstand, som anklagemyndigheden kommer med. Det er der ingen tvivl om, siger hun og tilføjer:

- Men vi venter og ser. Det er jo ikke anklagemyndigheden, der skal beslutte, hvad resultatet er. Det er altså en domstol, der skal vurdere den her sag.

Betina Hald Engmark ses her ved det første fristforlængelsesmøde i sagen mod Peter Madsen. Foto: Stine Tidsvilde

- Og han er klar til at give sin forklaring?

- Som det ser ud, så har jeg stadig en forventning om, at min klient afgiver forklaring i retten.

Det er en sag, der skaber stor opmærksomhed. Men forsvareren maner også til besindighed.

- Vi håber stadigvæk, at der er en mulighed for, at min klient får en fair rettergang, og man skal huske på, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Uanset hvad man ellers måtte have af personlige meninger og holdninger, siger hun.

Forsvarer og anklager mødtes i dag til et forberedende retsmøde, der er et lukket retsmøde, hvor den praktiske tilrettelæggelse af sagen bliver aftalt.

Sagen starter i retten 8. marts.

