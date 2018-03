Peter Madsens forsvarer i appel på tv: Han må forvente en hård medfart, men ...

Når ubådsbyggeren Peter Madsen torsdag skal sidde på anklagebænken i Københavns Byret, så bliver det hele verden, der følger med.

95 journalister fra 12 forskellige lande er tilmeldt til at følge retssagen, hvor Peter Madsen er tiltalt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Og her få dage før retssagen begynder, så håber forsvarsadvokat Betina Hald Engmark, at klient får en retfærdig rettergang trods den massive dækning.

Det siger hun i TV2 News programmet 'Presselogen'.

- Min klient, ved jeg godt selv, har valgt at have en offentlig fremtræden og være en del fremme i pressen. Han har nydt godt af tidligere positiv presseomtale. Og det, ved jeg godt, er med til at medgive, at han nok om nogle må forvente en lidt hårdere medfart end andre, når han nu står tiltalt for en alvorlig forbrydelse, siger hun og fortsætter.

- Men det gør ikke, at man den grund må slække på kravene (til mediedækningen red.) til, at han også får en retfærdig rettergang, siger hun i programmet.

Betina Hald Engmark har flere gange været ude at sige, at sagen ikke skal føres forud for hovedforhandlingen i retten her i medierne.

- Jeg håber, at medierne sikrer at min klient og andre tiltalte for alvorlig personfarlig kriminalitet, får en retfærdig rettergang, siger hun.

Peter Madsen nægter sig skyldig i drabet på Kim Wall, og han nægter desuden, at han har seksuelt mishandlet hende før drabet. Han erkender dog, at han parterede liget og smed det i Køge Bugt efterfølgende.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foto: Stine Tidsvilde

Retssagen starter den 8. marts, og der forventes at falde dom den 25. april. Anklagemyndigheden har krævet fængsel på livstid eller forvaring til Peter Madsen.

