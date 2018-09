Peter Madsens sidste chance: Derfor er morderens håb spinkelt

Det kan ikke helt udelukkes, at Højesteret kommer til at tage stilling til sagen om Peter Madsen, der onsdag fik en livstidsdom for drab stadfæstet i Østre Landsret.

Men umiddelbart er det ikke særligt sandsynligt.

Sådan lyder vurderingen fra tre strafferetseksperter.

- Landsrettens dom er enstemmig og ganske udførligt begrundet, så umiddelbart er det ikke nærliggende at forvente en tilladelse til indbringelse for Højesteret, skriver Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, i en mail til Ritzau.

- Men det kan da ikke udelukkes, at Procesbevillingsnævnet giver grønt lys i betragtning af sagens usædvanlige karakter.

Procesbevillingsnævnet træffer afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i blandt andet straffesager.

Peter Madsens advokat, Betina Hald Engmark, mener, at der kunne være grundlag for at gå til Højesteret.

Men selv om der typisk skal mere end ét drab til at idømme livstid, mener juraprofessor ved Syddansk Universitet Thomas Elholm ikke, at det er sikkert, at der vil blive givet højesteretsbevilling.

- Det er ikke udelukket, at der kan komme en tredjeinstansbevilling, siger Thomas Elholm.

- Men det er heller ikke oplagt. I forhold til det juridiske er der ikke tale om en usædvanlig sag.

Den vurdering deler professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet Eva Smith.

Hun har svært ved at se det principielle i sagen og mener, at mere taler imod end for en højesteretsbevilling.

- Generelt vil jeg sige, at jeg tror simpelthen ikke på det. Der er masser af tilfælde, hvor en person er blevet idømt livsvarigt fængsel, uanset at der - i gåseøjne - kun er tale om ét drab, og uanset at han er ustraffet, siger hun.

- Hvis drabet har været tilstrækkeligt brutalt og kynisk gennemført, så er der mange tilfælde, hvor man har givet livstid for et enkelt drab.

- Jeg tror, at Procesbevillingsnævnet vil fremføre, at der er ikke er nogle principielle juridiske problemer i det. Sagen har jo handlet om beviser. Men som forsvarer er der intet at tabe ved at forsøge at få den for Højesteret.