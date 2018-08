PET’s rolle i Krudttønde-sagen kritiseres: Københavns Politi var advaret

Politiets Efterretningstjeneste, PET, informerede ved to møder i november 2014 Københavns Politi om Omar el-Hussein, som i januar 2015 begik terrorangrebene mod Krudttønden og Synagogen i København.

To mennesker blev dræbt. Filminstruktøren Finn Nørgaard og Dan Uzan, der var vagt ved synagogen i Krystalgaden.

Oplysningen bekræftes af PET selv i et centralt kapitel i en ny bog ’Omar – og de andre’ af forfatter og sociolog Aydin Soei. Det skriver Politiken søndag.

Bekræftelsen er bemærkelsesværdig, fordi oplysningen ikke tidligere har været fremme og derfor heller ikke fremgik af den officielle myndighedsrapport fra maj 2015 om Omar el-Husseins angreb på Krudttønden og Synagogen i København.

Rapporten blev ellers præsenteret, som om hver en sten var vendt.

I bogen forklarer PET, at tjenesten oplyste Københavns Politi om el-Husseins identitet, så politiet 'kunne underrette PET', hvis politikredsen havde oplysninger, som kunne have 'betydning for PET’s opgaveløsning'.

PET’s opmærksomhed på Omar el-Hussein førte ikke til, fremgår det af efterretningstjenestens svar til Aydin Soeis bog, at PET overvejede at indlægge et såkaldt spærrekort i kriminalregisteret, som ville have alarmeret PET eller andre myndigheder, hvis der skete en løsladelse af den person, som man interesserede sig for.

Forfatteren til bogen, Aydin Soei påpeger, at der ikke har været debat om PET’s rolle i forløbet.

- Skal man pege på ansvar, så bærer PET hovedansvaret for, at Omar el-Hussein kunne slippe af sted med det her angreb, siger han til Politiken