Phillips veninder: Voldtægt er helt usandsynlig

To af dræbt ingeniørs nære veninder er chokerede over voldtægts-beskyldning mod Phillip Johansen

Det kom som et chok for den afdøde, Phillip Johansens venner, da en af de drabssigtede brødre onsdag i Retten i Rønne meldte ud, at deres mor før det fatale overfald havde beskyldt den 28-årige ingeniør for at have voldtaget hende.

Det skete, da motivet for første gang kom frem i et åbent retsmøde, og offentligheden dermed fik et nøjere indblik i den omstridte sag.

Den fængslede 23-årige lillebror fremhævede, at det var deres personlige motiv for at give ham 'en lærestreg'.

- Det kunne Phillip aldrig finde på. Det er helt usandsynligt, at han kan have voldtaget hende. Philip var som en bror for mig, og han var en rigtig gentlemand. Ikke kun overfor mig. Sådan var han overfor alle kvinder, siger Emma Saksaa.

Hun lærte den halvt tanzanianske bornholmer at kende omkring 2011.

Phillip var hjælpsom

Den nu 21-årige kvinde har siden gået i byen og spist sammen med Phillip Johansen mange gange.

- Han kunne godt li' at flirte, og jeg kan ikke udelukke, at han har haft et eller anden kørende med den kvinde. Men som jeg kender ham, ville han aldrig være voldelig. Han var tværtimod meget hjælpsom. Jeg husker, at det var Phillip, der passede på mig en aften, hvor jeg var rigtig fuld, siger Emma Saksaa, der er bartender og kender Rønnes festmiljø bedre end de fleste.

Fakta om drabssagen Philip Johansen blev fundet død tidligt om morgenen tirsdag 23. juni. Få timer senere anholdt og sigtede politiet to danske brødre på 23 og 25 år, som havde været en del af ofrets vennekreds. Brødrene blev sigtet for at have slået den 28-årige mand ihjel med rafter, flasker og knytnæveslag i tidsrummet mellem klokken 00.39 og frem til en forbipasserende fandt hans lig klokken 06.11 I forløbet skal de efter politiets og obducenternes mening have presset et knæ mod hans hals. De to mænd erkendte at have udsat ham for grov vold, men de nægter sig skyldige i drab. De er varetægtsfængslet i sagen. En lang overgang satte spekulationer om, at der kunne være tale om en racistisk 'hate-crime' dagsordenen i nyhedsbilledet i Danmark. Spekulationerne blev dog manet kraftigt i jorden af chefanklager Benthe Pedersen Lund, som slog fast, at det motiv, der er kommet frem under efterforskningen, ikke har noget med racisme at gøre. Det har den yngste bror senere bekræftet officielt i Retten i Rønne. Hans og broderens motiv bag overfaldet var, forklarede han, at de aftenen før havde fået at vide at deres mor, at Phillip Johansen skulle have voldtaget hende. Politiet har aldrig modtaget en anmeldelse i den forbindelse I første omgang blev der ikke nedlagt navneforbud i sagen. Men det blev på forsvarernes anmodning ændret, da brødrene modtog trusler fra et stort antal danskere. Vis mere Luk

Hun betegner det som 'dårlig stil' at rette voldtægts-beskyldninger mod en mand, der er død.

Det er en anden af Phillip Johansens nære veninder enig. Julie på 29 år har også kendt den nu afdøde kammerat siden teenageårene.

Motiv i bornholmerdrab: Kan give mildere straf

- Det er rart, at vi nu fuldstændig kan udelukke, at motivet var racisme. Men det er synd for Phillips familie med den der voldtægtshistorie. Første gang jeg hørte om det, tænkte jeg: Det er da løgn. Jeg kan stadigvæk ikke få det til at passe, siger Julie, som ikke ønsker at stå frem med sit efternavn.

Han havde store drømme

Julie fortæller, at Phillip holdt af at charmere kvinder, men det var med hendes ord 'altid for sjov'.

- Sagde man stop, så stoppede han, siger den nære veninde, som ikke havde kendskab til, om der skulle have været en relation mellem Phillip og brødrenes mor, som hun end ikke kendte af udseende.

Julie fremhæver, at Phillip over for hende tog skarpt afstand fra vold i parforhold. Hun fortæller, at vennen aldrig havde faste kærester. Men hans interesse for især modne, erfarne kvinder var efter hendes mening tydelig.

- Han kunne godt li' kvinder, der havde styr på tingene. Men han var meget ambitiøs med sin karriere. Han drømte om at blive til noget stort og ville gerne vente med at etablere sig. Jeg tror simpelthen ikke, at han havde fundet den rigtige, siger Julie.

Brødre erkender grov vold

Over for Ekstra Bladet bekræfter Benthe Pedersen Lund, at politiet aldrig har modtaget en voldtægtsanmeldelse mod den nu afdøde mand, og hun fastslår, at de to brødres mors oplysninger kun indgår i drabssagen, fordi de kan forklare, hvad der udløste de sigtede mænds vrede.

De to brødre på 23 og 25 år er begge varetægtsfængslede. De har erkendt at have udsat Phillip Johansen for grov vold i løbet af natten til 23. juni i år ved en bålplads i Blykobbe Plantage nord for Rønne.

Drab nægter de sig begge skyldige i.

Mawjuma Johansen, der er mor til Phillip Johansen, ville gerne kende motivet til drabet, da Ekstra Bladet mødte hende på Bornholm. Video/Redigering: Rasmus Flindt/Emma Svendsen, Frederikke Stage

Sidste sms før drab: Phillip sendte sin mor et hjerte

Mor står frem: Måtte ikke se sønnens lig