Pige død efter ulykke på motorvej: Fire veninder alvorligt kvæstet

En 17-årig pige fra Odense natten til onsdag død på Odense Universitets Hospital, efter at hun tidligere på dagen var involveret i en alvorlig ulykke på Fynske Motorvej.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Sten Nyland, til Ekstra Bladet.

Pigen var passager i en bil, som var første part i et harmonikasammenstød. Hun var sammen med fire veninder på vej mod vest, da der opstod kø på motorvejen på grund af et tidligere uheld med en væltet lastbil.

- Den 17-årige piges kvæstelser var så alvorlige, at hun ikke overlevede, siger Sten Nyland til Ekstra Bladet tidligt onsdag morgen.

Den dybt bevidstløse pige blev holdt kunstigt i live, indtil hendes forældre havde været omkring Odense Universitets Hospital for at sige farvel til hende, oplyser vagtchefen.

Bragede op bag i bil

Det er politiets opfattelse, at chaufføren i bilen - en 18-årig pige fra Odense - ikke nåede at sænke hastigheden, inden hun bragede op i en forankørende, som holdt stille. Pigernes bil havde så meget fart på, at yderligere fire biler i køen blev ramt i det, som vagtchefen bedst kan betegne som et harmonikasammenstød.

Alle fem piger blev efterfølgende kørt til behandling på hospitaler. Flere med alvorlige kvæstelser og altså den ene med det, der hurtigt viste sig at være livstruende kvæstelser. Fire kom i behandling på Odense Universitets Hospital, mens en blev kørt til Svendborg Sygehus.

Ud over den 17-årige nu afdøde pige og den 18-årige chauffør kom også to piger på 17 og 18, begge Odense, og en kvinde på 20 og fra Aalborg til skade.

Lastbil var væltet

Ulykken skete klokken 13.24. Og det er altså politiets foreløbige konklusion en tidligere ulykke et stykke længere fremme ad motorvejen, som var årsag til, at der pludselig var kø foran de fem pigers bil.

En væltet lastbil på Fynske Motorvej tirsdag kort før middag medførte, at der skete et langt mere alvorligt uheld i den kø, der opstod. Foto: Mathias Øgendal

Klokken 11.55 væltede en lastbil med en 51-årig chauffør fra Herning på motorvejen midt mellem Nørre Aaby og Ejby. Det skete, fordi det venstre forhjul på lastbilen eksploderede, og den 51-årige mistede herredømmet.

Lastbilen ramte herefter flere biler, inden den væltede om på siden. I faldet kom en personbil i klemme, og fragmenter fra bilen ramte en bil mere, så der i alt var tre parter i færdelsuheldet.

Kun lastbilchaufføren kom til skade. Han pådrog sig ribbensbrud efter at være blevet kastet rundt i kabinen.

Skabte gevaldige udfordringer

Lastbilen endte for øvrigt med at holde på tværs af motorvejen, og jord fra lastbilens lad blev kastet ud på motorvejen og skabte gevaldige udfordringer for dem, der skulle rydde op efter uheldet.

- Der lå jord i begge retninger på motorvejen, siger vagtchefen ved Fyns Politi..

Motorvejen var spærret i begge retninger en periode.

Mens uheldet med lastbilen ikke var så alvorligt, kom det altså til at være længere tilbage i køen bag uheldet, at det gik gevaldigt galt. Og det er også her, at politiets bilinspektør bruger de fleste ressourcer på at finde ud af, hvordan det kunne komme så vidt.

Det forventes, at bilinspektøren aflægger en rapport i løbet af et par dage.