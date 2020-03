Pige filmede onanerende mand med mobil

Den mistænkte nægter sig skyldig og hævder, at han blot tissede

En polsk mand er sigtet for blufærdighedskrænkelse, efter at han onsdag ved aftentid onanerede foran to teenagere.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De 15-årige piger gik ikke selv til politiet, men den ene filmede ham med sin mobil.

Først aftenen efter indløb anmeldelsen om optrinnet til myndighederne, da en kvinde, som tilsyneladende kendte til den foregående dags episode, ringede til politiet.

Kvinden havde netop set blotteren på Hårlev Station, og en patrulje rykkede ud for at fine en spirituspåvirket 56-årig mand fra Polen, som passede til signalementet af den mistænkte.

Manden, som har adresse i Køge og blev taget med til stationen til afhøring med tolk, nægter sig skyldig.

Han forklarede, at han tissede.

De to piger er også blevet afhørt og forklaret, at de onsdag omkring klokken 17.30 havde befundet sig på Hårlev Station, manden havde onaneret foran dem og råbt af dem.



Manden blev efter afhøringen løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.