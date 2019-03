Piger i dødsulykke var kun 18 år

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.

De fire kvinder, som tidligt lørdag morgen var involveret i en dødsulykke i Nordjylland, var kun 18 år gamle.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Mogens Hougesen til Ekstra Bladet

En af de unge kvinder blev dræbt, da bilen efter alt at dømme ramte autoværnet og fløj ned på en skråning ved en vejtunnel under Nordjyske Motorvej.

- Den er rullet rundt nogle gange, siger Mogens Hougesen om den forfærdelige soloulykke.

De to teenagere forrest i bilen slap mirakuløst forholdsvis uskadt fra ulykken, som har kostet en 18-årig livet. Foto: René Schütze

En af de to piger på bagsædet blev dræbt i ulykken, mens kvinden ved hendes side er i kritisk tilstand og i helikopter blevet fløjet til Skejby Sygehus.

Nordjyllands Politi har kort efter klokken 13 lørdag intet nyt om hendes tilstand.

De to piger, som sad foran, slap mirakuløst forholdsvis uskadt fra ulykken, som har totalskadet bilen.

Derfor havde en af dem kræfter til at bevæge sig fra det forulykkede køretøj og op på motorvejen.

- Det er efter alt at dømme føreren af bilen, som oppe på motorvejen får standset en bilist for at tilkalde hjælp, siger Mogens Hougesen.

Kvinden bag rattet havde ifølge vagtchefen lånt sin fars Mini Cooper, som gruppen var på vej hjem i. Alle er bosiddende i Nordjylland.

Politi, redningsmandskab og lægehelikopter hastede til ulykkesstedet. Foto: René Schütze

Hvor længe teenageren havde haft kørekort har vagtchefen ikke nøjagtige oplysninger om, men:

- Hendes alder taget i betragtning har det jo ikke været så længe, siger han.

De to piger foran i bilen får foreløbig ro til at komme sig over tragedien, og politiet agter først i næste uge at tale med dem om, hvad der skete.

- Vi vurderer ikke, at de er i stand til at give fornuftig forklaring på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.

De fire kvinder kom kørende i nordgående retning på motorvejen, da køretøjet forulykkede syd for Glenshøj Rasteplads ved Randers. Hvor de havde været, har politiet ikke oplysninger om.

Pigernes relation har vagtchefen ikke kendskab til, men ifølge ham kender de hinanden.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 06.13.

Efter ulykken var højre spor spærret på motorvejen fra Randers mod Hobro mellem Purhus og rasteplads Glenshøj Ø. Der er dog åbnet igen.