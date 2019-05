Piger lukket inde på slot: Nu hjælper politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tre-fire piger i 17 års alderen har tilsyneladende været så optaget af besøget på Brundlund Slot ved Aabenraa, at de har glemt at komme ud inden lukketid.

Det oplyser Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi har fået fat i en pædagog, som har kendskab til slottet, og han vil forsøge at få det åbent, så de er fri for at svømme over voldgraven, siger vagtchef, Ivan Gohr Jensen.

Pigerne ringede selv til politiet, da de fandt ud af, at de var blevet lukket inde på slottet, oplyser vagtchefen:

- De ville godt hjem - nu var det ikke morsomt længere, lyder det fra vagtchefen.