Piger solgte julekalendere: Fik ubehagelig nøgen-overraskelse

Julen nærmer sig, og det er derfor ved at være tid til julekalendere.

Det udnyttede tre piger torsdag eftermiddag ved at banke på hos borgere i Esbjerg for at forsøge at tjene lidt ekstra til julegaverne.

Det skriver TV2 Syd.

Men da de bankede på hos en 56-årig mand i en ejendom, fik de en ubehagelig overraskelse.

Det startede egentlig godt, da manden gav til kende, at han gerne ville købe en kalender eller to.

Men da han vendte tilbage, stod han pludselig splitternøgen foran de tre piger på mellem 12 og 13 år.

Pigerne skyndte sig væk og tilkaldte politiet.

Efter det, der næppe, kan beskrives som den perfekte forbrydelse, da manden blottede sig på sin egen adresse, blev den 56-årige mand anholdt og sigtet for at blotter sig for pigerne.

Formentlig iført tøj blev han afhørt og senere løsladt.