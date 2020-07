Piger tvunget ind i buske: Nu reagerer fædre

To fædre i Fløng har skabt et sms-system, der skal beskytte byens unge mod overfald og overgreb

Den lille by Fløng imellem Roskilde og Taastrup blev i slutningen af juni ramt af en chokbølge.

Årsagen var, at flere skolepiger helt ned i 6. klasse var blevet udsat for seksuelt krænkende adfærd begået af en gruppe udefrakommende unge drenge. Mod deres vilje blev de trukket ind i buskadser og her tilbudt penge for at vise numse eller bryster.

Foruroligende besked: Unge piger tvinges ind i buske

Beskeden fik både udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til tasterne og Københavns Vestegns Politi til at øge tilstedeværelsen i området.

I de efterfølgende uger har to fædre derudover i samarbejde med den lokale ungdomsklub forsøgt at finde løsning til, hvordan de kan beskytte byens unge mod overfald og overgreb.

Deres bestræbelser er resulteret i det, de selv kalder for et 'tryghedssystem'.

120 forældre tilmeldt

Det består helt konkret i, at de unge kan sende en sms-besked, som aktiverer alle forældrene i en lokal Facebook-gruppe, hvor der p.t. er tilmeldt cirka 120 forældre fra byen.

TV 2 Lorry mødte tirsdag eftermiddag Anders Christensen, som er en ophavsmændene til idéen, på Fløng Skoles Multibane, som er det sted, hvor flere af skolens piger blev krænket.

- Nu vil vi lige demonstrere hvor hurtigt systemet fungerer, når de unge sender en sms, siger Anders Christensen, mens han holder sin smartphone i hånden.

Ved hans side står hans egen datter, Thilde, som går i 7. klasse på Fløng Skole. I hånden har hun sin egen smartphone.

- Så hvis du sender en sms, lyder det prompte fra Anders Christensen henvendt til datteren Thilde, hvorefter de to demonstrerer fædrenes opfindelse.

Sådan virker systemet Hun sender en sms med ordlyden 'Multibanen' til et nummer, og mindre end ti sekunder senere, tikker den ind på Anders' telefon. Thildes sms generer automatisk et opslag i en lukket Facebook-gruppe. I gruppen er der dags dato 116 forældre eller pårørende til skolebørn i 6. klassetrin til 18-årsalderen. Og de kan alle sammen se opslaget i Facebook-gruppen. Børnenes SMS'er og efterfølgende opslag er efter ønske fra flere forældre blevet anonymiseret, så det kun fremgår i opslaget, at de føler sig utrygge, og hvor de befinder sig. Derefter kan de voksne i Facebook-gruppen så opsøge det sted, hvor den unge befinder sig. Da Anders Christensen samtidig er far til Thilde, får han udover en notifikation om Facebook-opslaget også en personlig SMS på sin telefon om, at Thilde føler sig utryg, og hvor hun befinder sig. Altså er det kun barnets nære pårørende, som får informationer om, hvilket barn der er tale om.

- Genialt!, lyder det fra Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K). Han står ved siden af Anders Christensen og har nøje fulgt med i testen af alarmsystemet. Og det er der en god grund til.

Udviklet mod indbrud

Anders Christensen og en partner havde oprindeligt udviklet alarmsystemet med henblik på at sikre boliger mod indbrud. Men da de hørte om problemerne i Fløng, og da de selv havde børn i teenagealderen på skolen, gik det hurtigt med at videreudvikle deres alarmsystem.

- Da vi blev gjort opmærksomme på ,at der var utryghed her i Fløng, hvor vi bor, så henvendte vi os til den lokale ungdomsklub nær Fløng Skole, og så tilbød vi at lave det her system, så unge kan etablere voksenkontakt hurtigt, hvis de føler sig utrygge, siger Anders Christensen.

Og klubben er ikke ene om at være begejstrede over det nye system. For allerede nu har Høje-Taastrups borgmester øjnet muligheden for at videreudvikle på det.

- Jeg synes, det virker overbevisende. Hvis der er nok folk med børn i skolealderen med i Facebook-gruppen, og det er der jo i Fløng, så vil det jo også virke, siger Michael Ziegler.

Såfremt systemet virker ordentligt, vil Michael Ziegler se på, om det eventuelt kunne være en løsning for de andre nærliggende kommuner.

Han har derfor inviteret skaberne af alarmssystemet til et møde efter sommer for at tale om systemets fremtidige muligheder. Anders Christensen er tilfreds med testen, og han gør det klart, at skaberne bag er meget opmærksomme på, at det kun er voksne med tilknytning til skolebørnene, som kommer med i Facebookgruppen. Og så er der ikke plads overhovedet til folk, der vil drive selvtægt.

- Hvis man har en politimand i maven, så er man ikke egnet til at være med i denne gruppe, og vi understreger i alle opslag, at man skal kontakte myndighederne, hvis der er problemer, siger han. I en mail til TV 2 Lorry skriver Københavns Vestegns Politi, at de støtter det nye alarmsystem, så længe det ikke opfordrer til selvtægt. Samtidig fortæller politiet, at de ikke har modtaget anmeldelser om overgreb nær Fløng Skole siden sagerne i slutningen af juni.