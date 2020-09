Pilot i dødsfly overlever

Tragedien på Fur: Den mandlige passagers tilstand er stadig kritisk - to kvinder blev dræbt

Piloten i det propelfly, som søndag eftermiddag styrtede ned på Fur, overlever de alvorlige skader, som han pådrog sig under havariet.

Det oplyser kriminalassistent Jeanette Kolding fra lokalpolitiet i Skive til Ekstra Bladet.

Om bord i flyet var udover piloten en mand og to kvinder.

Ved styrtet blev de to kvinder på henholdsvis 33 og 43 år dræbt på stedet.

- Begge mænd er svært tilskadekomne. Piloten er dog i bedring, og han er nu udenfor livsfare. Den mandlige passagers tilstand er stadig kritisk. Begge mænd er fortsat indlagt på Rigshospitalet, siger Jeanette Kolding til Ekstra Bladet.

Det var Jens Rahbek, som sad bag rorpinden på det lille Rockwell Commander fly, da havariet fandt sted.

Jens Rahbeks kæreste, den 33-årige Marie Borg, blev dræbt, da flyet ramte en række træer og brød i brand.

Parret har bopæl på herregården Merringgård i Løsning mellem Horsens og Vejle.

Beder om ro

Parrets familie har bekræftet navnene på de implicerede, men har bedt om fred til at bearbejde den store sorg.

Det andet par kommer fra Horsens.

Familiemedlemmer har på Facebook takket for de mange sympati-tilkendegivelser, som er strømmet ind på de sociale medier. Blandt andet blev der på Fur afholdt en lille mindehøjtidelighed på ulykkestedet.

- Vi laver for øjeblikket en opfølgning på sagen ved at tale med vidner til ulykken og pårørende. Jeg forventer, at der kommer en foreløbig rapport fra Havarikommissionen i løbet af en måneds tid. Senere må vores jurister afgøre, om der skal ske mere i sagen, eller om den kan afsluttes, siger kriminalassistenten.

ROCKWELL COMMANDER Det nedstyrtede fly er af typen Rockwell Commander. Flyet har en motor. Der er plads til i alt fire personer. Det lille propelfly blev designet og sat i produktion af den den nordamerikanske flyproducent Rockwell i 1972. Flyets tophastighed er 278 km/t. Vægten er på 804 kilo. Spændvidden er 11 meter.

Det er endnu alt for tidligt at fastslå den endelige årsag til ulykken. Flyet er blevet fjernet fra nedstyrtningsstedet. Alle vragdele er blevet fragtet til Havarikommisionens hangar i Roskilde og skal nu gennemgåes minutiøst.

Piloten Jens Rahbek havde lejet flyet i Billund.

Det var også fra Billund, at flyet lettede søndag med kurs mod Fur med de fire ombord.

Mindre fly har ikke en såkaldt 'sort boks' om bord, som kan kaste lys over hændelsesforløb i forbindelse med havarier.

SKAL TALE MED PILOTEN

Blandt nogle af de emner, som Havarikommissionen givetvis vil fokusere på er pilotens forhold, vind og vejrforhold, fejl i motor og styregrejer, vægtforhold samt startbanens længde og beskaffenhed. Startbanens længde på Fur er 1800 fod.

Rockwell Commander flyet skal ifølge flyets specifikationer bruge 1390 fod til at komme i luften på en asfaltbane. Startbanen på Fur er af græs, som yder en væsentlig større modstand.

Ekstra Bladet har spurgt teknisk undersøger i Havarikommissionen, Kristian Sivertsen, om disse omstændigheder kan have spillet ind på hændelsesforløbet.

- Jeg vil helst ikke komme ind på disse konkrete ting. Men det er naturligvis noget af det, vi undersøger nærmere.

Anonymitet er vigtig

- Var piloten uddannet som kommerciel pilot?

- Jeg vil ikke sige noget om pilotens personlige forhold. Anonymitet er en meget vigtig del af vores arbejde. Vi ønsker ikke at 'hænge folk ud' - vores arbejde i Havarikommissionen går ud på at forbedre sikkerheden. Men vi skal have en samtale med piloten, når dette bliver muligt.

Kristian Sivertsen fortæller, at man for øjeblikket arbejder ud fra en række mulige scenarier.

- Vi kigger i alle retninger om mulige årsager. Jeg forventer, at vi kan komme med en foreløbig rapport indenfor 30 dage. Denne rapport vil ikke indeholde konklusioner men alene de faktuelle omstændigheder.