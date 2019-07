Pilot mister kontrollen: Passager i kritisk tilstand

To mænd er kommet til skade efter et flystyrt i Michigan

Et amfibiefly med to personer ombord styrtede lørdag ned i Littlefield Lake i staten Michigan. Piloten slap med småskrammer, mens passageren endnu er i kritisk tilstand.

Øjenvidner filmede flystyrtet, og videoen er nu frigivet, mens episoden endnu undersøges.

Det skriver flere medier heriblandt Michigan-mediet mlive.com og flymagasinet flyingmag.com

To betjente på jet-ski fortæller, at de havde øjne på flyet allerede, da det lettede, hvor det havde svært ved at nå en passende højde. En voldsom vind skulle ifølge politiet være skyld i, at piloten mistede kontrollen og fløj ind i en trætop, inden flyet styrtede ned i søen.

Bådejere i nærheden kom hurtigt de to flypassagerer til undsætning, og fik hjulpet dem ud af cockpittet og op på en platform, hvorfra de blev transporteret til det nærmeste sygehus.

Pilotens medpassager er endnu i kritisk tilstand.

Det lokale politi i Isabella County har bedt om assistance fra det amerikanske luftfartstilsyn (FAA), der nu skal efterforske sagen nærmere.

Du kan se det dramatiske styrt i videofeltet over artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det amerikanske politi havde også travlt, da et ægtepar fredag blev overfaldet i Californien. Se den dramatiske episode her.