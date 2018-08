Pilot styrter i døden: Ville opfylde sin fars sidste ønske

Den amerikanske militærpilot Scott Landis styrtede i døden fredag, da han ville opfylde sin afdøde fars sidste ønske.

Ønsket var at få spredt sin aske over familiens hus i Hanson i den amerikanske delstat Massachusetts.

Det skriver Boston Globe.

Ifølge mediet havde den 34-årige militærpilot tidligere på måneden skyndt sig fra Kosovo, hvor han var udstationeret, til USA for at sige farvel til sin kræftsyge far. Han døde efterfølgende af lungekræft.

Inden Scott Landis skulle vende tilbage til Kosovo søndag, ville han sammen med sin 29-årige bror Patrick Landis sprede deres fars aske fra luften.

Men det endte tragisk, for flyet styrtede. Scott Landis' liv var ikke til at redde, og broren er blevet lam, og kommer nok aldrig til at gå igen, skriver Boston Globe.

Styrtede ned i en dam

Politiet i Hanson fik meldingen om flystyrtet fredag eftermiddag.

'En mand, der gik tur i området omkring Cranland lufthavn i Hanson med sin hund, så et gult fly med en enkelt propel delvist sunket ned i en dam med snuden først og ringede 911,' skriver politiet på deres Facebook-profil.

Da politiet ankom til det styrtede fly, fik de begge brødre ud af flyet. De blev bragt til to forskellige hospitaler i Boston.

Scott Landis døde af sine skader på hospitalet, og Patrick Landis er stadig under behanding.

Hansons politi skriver videre, at flystyrtet bliver efterforsket af det amerikanske luftfartstilsyn.

Familien var samlet

Flere familieslægtninge var samlet ved huset, hvor asken skulle være blevet spredt fra flyet, skriver det amerikanske medie.

Men brødrene nåede aldrig hen til huset. Det var kort tid efter, flyet var lettet fra Cranland Lufthavn, at det styrtede.

Brødrene fløj et Aeronca 7AC Champion-fly, der kun har én motor. Og motoren svigtede, da de var ved at lette.

Til mediet siger militærpilotens barndomsven Adam Prolux, at Scott Landis var en meget erfaren pilot, der havde fløjet præcis samme fly om torsdagen i flere timer.

- Det betød meget for ham at gøre, inden han tog afsted. Han fløj flyet, og Patrick skulle sprede asken, siger Adam Polux.

Scott Landis efterlader sig en kone og en etårig søn, som barndomsvennen Adam Prolux brugte dagen efter ulykken på at trøste.

Ifølge familiens venner og naboer er huset, brødrene skulle have spredt asken over, fra 1888, og Scott Landis' far havde brugt årevis på at renovere grunden og opdrage sine børn der.