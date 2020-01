Piloter anholdt efter fyret topchefs flugt

Politiet i Tyrkiet har anholdt syv personer, heriblandt fire piloter. Det er sket i forbindelse med en efterforskning af, hvordan det lykkedes den fyrede topchef for den japanske bilvirksomhed Nissan, Carlos Ghosn, at flygte fra Japan til Libanon via Tyrkiet.

Det oplyser den tyrkiske tv-station NTV.

Ghosn sad i en slags husarrest i Japan. Her afventede han en retssag for at have bedraget Nissan for store pengebeløb.

Det er stadig et mysterium, hvordan det lykkedes Ghosn at flygte fra Japan. Sagen har gjort ham til verdens mest berømte flygtning.

Det er Tyrkiets indenrigsministerium, der har sat gang i efterforskningen af, hvordan Ghosn via Tyrkiet nåede til Libanon mandag.

Folk med kendskab til sagen siger til nyhedsbureauet Reuters, at den excentriske Ghosn ankom til Beirut i et privat jetfly via Istanbul. Men hverken hans ankomst til Tyrkiet eller afrejse er registreret af de tyrkiske myndigheder.

Flyet med Ghosn var ankommet til lufthavnen Atatürk i Istanbul mandag klokken halv seks om morgenen.

Den forestående retssag i Japan mod Ghosn skulle være en af de mest profilerede sager i landet om virksomhedssvindel. Den har været en belastning for Nissan og den tætte franske samarbejdspartner Renault.

Ghosn blev anholdt i Japan i november 2018 og sigtet for at have forfalsket dokumenter og for at snyde med sine egne lønoplysninger.

Han blev sat fri mod kaution i marts 2019. Men han blev underlagt skrappe krav. Blandt andet hvor i Japan han måtte bo, han fik forbud mod at rejse ud af landet og blev pålagt regler, der skulle forhindre ham i at flygte.

Ghosn har statsborgerskab i Frankrig, Libanon og fødelandet Brasilien. Angiveligt var det et privat sikkerhedsfirma, der stod for hans flugt. Det har forlydt, at han blev smuglet ud gemt i en stor musikinstrumentkasse, men intet er bekræftet.