Piloter omkommer under nødlanding

To personer er omkommet, efter at et russisk passagerfly måtte nødlande i lufthavnen i Nizhneangarsk. De to omkomne er flyets piloter.

Det oplyser det russiske nyhedsbureau Sputnik. Alle 42 passagerer er blevet reddet. Syv personer er blevet kvæstet.

Russiske medier beretter, at besætningen ombord på flyet hjalp passagererne ud af det brændende fly. Piloterne nåede imidlertid ikke selv ud i live.

Flyet skulle efter planen flyve til Ulan Ude torsdag morgen.

Russia horror plane crash leaves two dead as An-24 smashes into side of Siberian buildinghttps://t.co/r7VyKkcBn6 pic.twitter.com/RBGpXb5wQD — Daily Express (@Daily_Express) 27. juni 2019

Der opstod angiveligt en motorfejl i flyet under starten. Derfor valgte piloterne at vende tilbage til lufthavnen.

Ifølge de lokale myndigheder nåede flyet ikke frem til landingsbanen, men røg i jorden omkring 100 meter fra den.

Ifølge nyhedsbureauet har flyet ramt en bygning i lufthavnen, som brød i brand.

Flyet kommer fra Angara Airlines.

Flyet er af typen Antonov An-24.

BREAKING: Two pilots killed, seven people injured in airplane emergency landing in Russia's Nizhneangarsk https://t.co/K733s64Krq pic.twitter.com/IIdQ8oT5eY — Sputnik (@SputnikInt) June 27, 2019

Opdateres