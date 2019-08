Pink-fly ramte mast sekunder før landing

Få sekunder før en ti personers Cessna privat-jet fra popstjernen Pinks Europa-turné natten til tirsdag brød i brand under landing i Aarhus Lufthavn, ramte flyet en radiomast, som medførte skader på flyets understel.

Det bekræfter chefen for Havarikommissionen, Martin Puggaard, i dag over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt. Skaderne på den pågældende mast svarer til skader, vi har fundet på flyet, siger han.

Eksperter har tirsdag og onsdag besigtiget det halvt udbrændte fly, som er bugseret til et øde hjørne af lufthavnens tidligere militære afsnit.

Næsehjul kollapset

Mødet med signalmasten ødelagde dele af flyets landingsstel især næsehjulet, som under anflyvningen var aktiveret i udslået tilstand.

Ved kontakten med landingsbanen få sekunder senere kollapsede næsehjulet. Det nåede at brænde op. Resten af landingen blev en hård glidetur hen ad asfalten, mens gnisterne føg om ørene på de ti ombordværende.

Trods høje flammer i flyets venstre side lykkedes det alle ombordværende at undslippe uden skader. Syv af dem var medlemmer af sangerinden Pink's turnehold, og desuden var der to piloter og en stewardesse ombord.

Rapport efter nytår

De to sorte bokse fra maskinen er fuldt intakte. De befinder sig nu på et teknisk laboratorium i Tyskland, oplyser Martin Puggaard.

- Vi har indhentet både radardata og vejrdata. Og ved at sammenstykke alle disse oplysninger får vi forhåbentlig en forklaring på, hvorfor flyet befandt sig så tæt på masten, at den blev ramt, siger Martin Puggaard.

Han skønner, at den endelige rapport over havariet i Aarhus Lufthavn vil være klar næste år.

