Pis af: Mand får bøde for at tisse på kunstværk

En 28-årig mand har fået en kontant bøde på 1500 kroner for uanstændig opførsel, men hændelsen bringer ikke pisset i kog hos formanden for kunst-workshoppen i Svendborg

En stærkt omdiskuteret tissetår koster nu en 28-årig mand 1500 kroner i bøde.

Han blev i weekenden sigtet for at have overtrådt ordensbekendtgørelsen ved at lade sit vand på en lovlig graffiti-væg under en streetart-workshop i Prøveparken i Svendborg.

Det opfattede flere vidner som uanstændig opførsel, og det samme gjorde de betjente fra Fyns Politi, som lidt senere slog kløerne i manden.

'Bringer ikke mit pis i kog'

Men Frederik Zinn, arrangør af workshoppen og formand for Svendborg Streetartforening, siger nu til Ekstra Bladet, at han er træt af, at den trængende mands opførsel i dele af den lokale presse er tolket som bevidst provokerende.

- Det, han gjorde, bringer ikke mit pis i kog. Han prøvede faktisk at tage hensyn, siger Frederik Zinn, som var øjenvidne til den urinale hændelse.

Han afviser, at manden brød ind. Frederik Zinn fik snarere det indtryk, at manden havde hygget sig og fik en del at drikke, og at han netop ville gå lidt væk, da han skulle træde af på naturens vegne.

- Han ville netop tage det hensyn ikke at vise sin bare numse og sin tissemand over for de børn og forældre, der var til stede, og så valgte han at bruge den del af væggen, som vendte væk fra alle andre. Det var ikke for at provokere, siger Frederik Zinn.

Urin på kommunalt logo

- Men han tissede i fuld offentlighed. Det må man jo ikke?

- Nej, og det er også i orden, at han får en bøde, mener Frederik Zinn.

- Og hvad med graffitien?

- Det er selvfølgelig ikke fedt. Men han tissede faktisk på et fire år gammelt vægmaleri med Svendborg Kommunes logo, så jeg ved ikke. Det går nok, mener Frederik Zinn.

Prøveparken har siden 2015 været et yndet opholdssted for skatere og en broget skare af turister og kreative lokale indbyggere.

Her kan graffiti-kunstnere i undergrundskulturen frit boltre sig. Der er også etableret en legeplads til børnene og et bordtennisbord.