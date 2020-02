Pissede på rival og filmede afstraffelse: Nu er han dømt

Bandeleder og offer kom op at toppes under retssag, og offeret er nu politianmeldt for trusler

En bandeleder fra den svenske Dødspatruljen er varetægtsfængslet og sammen med fire andre bandemedlemmer tiltalt for dobbeltdrab ved Sennepshaven i Herlev i sommer, hvor to svenske mænd på åben gade blev likvideret.

Herlev-likvideringen: Franky og Gucci blev dræbt i kugleregn

Den danske varetægtsfængsling afholdt dog ikke byretten i Stockholm for i går at tildele ham endnu en plet på det i forvejen lange kriminelle cv. Det rapporterer den svenske avis Expressen.

Via et videolink blev han og en anden her idømt henholdsvis fire og seks måneders fængsel ved byretten i Stockholm for et groft overfald på en ung mand fra den rivaliserende bande Shottaz.

De nu dømte udsatte en svensk-somalisk undergrundsmusiker for en voldsom og nådesløs afstraffelse, som oven i købet blev foreviget på video. Den cirkulerede efterfølgende på de sociale medier og rystede i 2017 politiet i Stockholm, som uden held forsøgte at få offeret i tale.

Der deltog fem mænd i likvideringerne i Herlev. Mindst en af dem bar en automatriffel af AK 47-typen. Privatfoto

Sut min pik, din lille luder

På videoen bliver musikeren mishandlet med flere spark, slag og spyt. Og som om det ikke er nok lader gerningsmændene ad flere omgange vandet på deres offer og beder ham om at drikke det.

- Lad os pisse på ham. Han tør ikke gøre modstand. Sut min pik, din lille luder, bliver der blandt andet sagt på videoen, hvorefter gerningsmændene knapper bukserne op og begynder afstraffelsen.

Dertil falder ifølge Expressen kommentarer som:

- Eh, vi skyder dig. Eh, jeg skyder dig, wallah. Læg dig, læg dig. Hvor er min gun? Jeg skyder dig, hvis du rejser dig op.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet siger den nu dømte også:

- Han er pisseræd. Hahaha se hvor ræd han er. Som en lille rotte. Du er en lille Kahbe (luder på arabisk red.).

Det får offeret til igen og igen at sige undskyld og forsøge at værge for sig med sine arme foran ansigtet.

Overfaldet fandt ifølge svensk politi sted i august 2017 i et boligkvarter i Spånga uden for Stockholm.

Fordi offeret nægtede at samarbejde og udpege sine gerningsmænd, stod politiet længe på bar bund. Først da betjente i 2018 slog til mod en narkoring i Stockholm og konfiskerede næsten 30 kg amfetamin dukkede videoen op igen.

Offeret blev sparket, slået, spyttet og urineret på. Foto: Politi

På en af de anholdtes telefon lå tre minut-lange videosekvenser af overfaldet i højeste kvalitet, og en identifikation af gerningsmændene kunne begynde.

Ved straffesagen, som altså nu har ført til en dom over en bandeleder, deltog også offeret for forbrydelsen via videolink, da han i øjeblikket afsoner en dom for grov kriminalitet.

Da de to bandeledere så hinanden begyndte et højrøstet skænderi.

Offer anmeldt for trusler

Sveriges Radio har i programmet I lovens navn oversat ordvekslingen, som angiveligt også afslører, at undergrundsmusikeren to gange skal have sagt:

- Jeg skal sende dig til himmels, mand.

Det har fået anklageren til at melde ham til politiet for trusler

Ekstra Bladet har fået indsigt i politiets efterforskning af den ydmygende voldsvideo. Heraf fremgår det, at den i dag 22-årige mand allerede som 17-årig var medlem af den lokale gadebande 'Dødspatruljen' også kaldet '3mst'. Ifølge svensk politi er han desuden en af de fremtrædende medlemmer for den kriminelle gruppering, der tæller op mod 40 medlemmer.

Dobbeltdrab i Herlev: Anholdt pissede på rival og filmede afstraffelse

Banden er særligt kendt for en række skudepisoder med dødelig udgang i den Stockholm- forstaden Rinkeby inden for de seneste år.