Pistol fremme: Dramatisk røveri i ur-forretning

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

To mandlige røvere slap over middag væk med et ukendt antal mærkevare-ure fra den eksklusive ur-forretning Franz Jaeger & Me i Gothersgade i København.

Røveriet blev anmeldt klokken 12.37 og udløste en større udrykning. En overgang satte politiet en afspærring i værk i området omkring forretningen i den indre by.

Politiet var hurtigt fremme efter røveriet i den eksklusive urforretning Franz Jaeger & Me i Gothersgade i København. Foto: Kenneth Meyer

Det bekræfter Kenneth Jensen, efterforskningschef i Københavns Politi.

Truede indehaveren

- De to personer blev lukket igennem forretningens sluse og truede derefter indehaveren med en pisto-llignende genstand. De smadrede en montre, og stak af til fods med et ukendt antal ure, forklarer Kenneth Jensen.

Røverne blev ifølge politiets oplysninger samlet op af et personkøretøj i Store Regnegade og forsvandt derefter i en ukendt retning.

Kenneth Jensen forklarer, at en chauffør formentlig sad klar bag rattet, så banden hurtigt kunne køre væk.

De mest eksklusive ure

Politiet ligger endnu ikke inde med et signalement af røverne. Men overvågningsbilleder fra urforretningen vil blive gransket nærmere i håb om, at det kan bringe efterforskningen videre.

Røverne smadrede montren og ragede selv dyre vintage-ure til sig. Hvor stor udbytte, de slap væk med, ved politiet endnu ikke. Foto: Kenneth Meyer

Franz Jaeger & Me er grundlagt i 2007 af urmager Per Henriksen, og har vundet ry som en velassorteret butik for køb, salg og service af eksklusive vintage ure.

Kunder kan her finde et bredt udvalg af ure af mærker som Rolex, Patek Philippe, Panerai, Cartier og IWC. Forretningen udfører service og reparationer på eget værksted.