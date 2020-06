Pistol ’klikkede’ da røver skød

To østeuropæere tiltalt. Slap væk med Rolex-ure for over syv millioner fra Illum i København

Pistolen var ladt med fem skarpe skud. Men da røveren rettede pistolen direkte mod en ekspedient i Illum i København og trykkede af, lød der kun et ’puf’.

Røveren havde nemlig glemt at tage ladegreb på pistolen, så der var ikke en skarp patron i kammeret. Om det manglende ladegreb var bevidst eller en forglemmelse er uvist. Men det reddede i hvert fald ekspedienten fra at blive dræbt eller såret.

Det dramatiske sekund skete under et kæmpekup mod urforretningen Bucherer i Illum på Strøget 6. december 2018 kl. 16.45. Udbyttet blev 66 Rolex-ure til en værdi af 7.599.800 kr.

To østeuropæere på 37 og 32 år stilles onsdag for et nævningeting i Københavns Byret, hvor de er tiltalt for røveriet, mens en tredje gerningsmand er ukendt. De tiltalte nægter sig skyldige.

Holdt vagter i skak

Politiet mener, at den 37-årige var manden, der truede personalet med kaliber 22 pistolen, mens den 32-årige smadrede glastmontrerne med en økse. De maskerede røvere ragede urene til sig og flygtede, mens den 37-årige holdt to sikkerhedsvagter i skak med pistolen. Røverne kørte fra stedet på cykler.

Den 37-årige blev anholdt kort efter på Strøget med nogle af urene, mens den 32-årige blev anholdt i Letland og i juni sidste år udleveret til Danmark og fængslet. Resten af urene er ikke fundet.

Den tiltalte 37-årige var i forvejen udvist af Danmark i seks år efter en dom i 2015, og begge kræves nu udvist for bestandig.

Røveriet er veldokumenteret på Illums kameraovervågning, der vil blive afspillet i retten.

Tre unge mænd, to 19-årige og en 18-årig, overværede røveriet og var koldblodige nok til at filme gerningsmændene med mobilen.

’Get the fuck out’

– I Rolex-afdelingen var der os, en kvindelig medarbejder og en vagt. Vi stod og kiggede på et ur og skulle til at gå, og så lige pludselig begynder den kvindelige medarbejder at løbe. Så kommer der to personer, en med en pistol, og siger 'get the fuck out of here', fortalte den ene af de unge mænd til Ekstra Bladet.

– Lige pludselig smadrer den ene en økse ind i ruden, og så smuttede vi, forklarede vidnet.

I november 2017 blev Bucherer også udsat for et røveri, hvor tre røvere truede personalet med pistol, affyrede et løst skud og knuste montrerne. Udbyttet blev ure for knapt seks millioner kr.

Det røveri menes opklaret med anholdelsen i udlandet af 14 medlemmer af den professionelle røverbande ’De Lyserøde Pantere’ fra Serbien og Montenegro. Banden menes at stå bag en serie røverier mod juvelerer i Europa, herunder kuppet i Illum i november 2017.

Politiet har ingen formodning om, at de to tiltalte for røveriet i december 2018 har forbindelse til 'De Lyserøde Pantere'.

Dommen i røveri-sagen ventes onsdag 24. juni.

