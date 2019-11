Pistolmand såret af skud, da han truede politifolk

34-årig blev uskadeliggjort med skud af politiet efter at have hærget en række adresser i Viborg med en pistol

Et skuddrama med en ukendt gerningsmand på fri fod fik sent mandag aften politiet i Viborg til at frygte, at en skydegal pistolmand var i færd med at gå amok.

Alt disponibelt mandskab blev sendt til den gamle domkirkeby.

Dramaet endte et par timer senere med anholdelsen af den 34-årige JJ på hans bopæl i det nordlige Viborg. Forinden var han blevet fældet af et ikke-dræbende skud fra politiets særlige indsatsstyrke, der havde lagt en jernring omkring hjemmet.

Inden da nåede den 34-årige at true flere personer med en pistol og smadre adskillige ruder. På Café Børsen i Viborg truede han en bartender på klos hold med pistolen, og da han blev smidt ud, knuste han vinduer og ruder foran de skrækslagne gæster.

Truede tilfældige

Herefter drog JJ hærgende gennem Viborgs gamle bydel, hvor han opsøgte flere tilfældige mennesker i deres hjem på Sct. Mogensgade og truede dem på livet. En yngre kvinde blev kørt på skadestuen med en flænge i baghovedet efter et slag med pistolskæftet.

På Søvænget i nærheden blev en mand på åben gade truet med at blive skudt.

I et grundlovsforhør tirsdag, hvor JJ ikke var til stede, kom det frem, at han i længere tid har terroriseret sin mor og en bror i deres fælles hjem på Arildsvej i Viborg.

- Han er farlig for andre. Det er så slemt, at min anden søn og jeg ønsker at flytte og overlade huset til JJ, forklarede moderen til politiet.

Kørte forbi politiet

Ikke desto mindre hentede hun ham i bil omkring midnat. Lidet anende at de tre politibiler, der med horn og blå lygter var på vej mod midtbyen, var på jagt efter netop JJ.

- Han var rasende og helt oppe at køre.

Moderen fortalte politiet, at sønnen har en psykiatrisk diagnose, men ikke er indlagt.

I bilen så hun et glimt af pistolen. Da de kom til villaen på Arildsvej, nåede moderen at advare den anden søn. Sammen låste de sig inde på et værelse.

- Han har en pistol. Ring 112, sagde hun.

Jagtede pistolmand i blinde

Først da gik sammenhængen op for politiet, der Indtil da i blinde jagede en ukendt og bevæbnet, farlig mand. Nu fandt de hurtigt ud af, både hvem han var, og præcist hvor han befandt sig.

Efter en times belejring stak JJ pludselig en genstand, der lignede en maskinpistol, frem mod politiet. Hurtigt faldt der to skud. Politiet valgte at såre ham i armen, men han kunne lige så godt være blevet dræbt.

Dømt for vold og trusler

Efterfølgende fandt politiet teknikere flere crysanthemumsbomber, en lang machete og en stor jagtkniv på JJs bopæl. Pistolen, han havde spredt rædsel med, havde han gemt i en kurv. Det var en såkaldt hardball pistol, der ligner den ægte vare på en prik.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) skal undersøge, om politiets skud blev affyret efter reglerne. DUP har inddraget det tjenestevåben, der blev brugt mod JJ.

I grundlovsforhøret tirsdag læste anklageren ikke færre end 15 sigtelser op mod JJ. Det kom frem, at han har flere domme for trusler og vold mod sin familie. Dommeren fængslede ham i fire uger.

Den 34-årige skal i et nyt retsmøde, så snart hans tilstand tillader det.

