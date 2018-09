Pizza-kok spyttede på kundernes pizza: Nu er han fyret

En 20-årig medarbejder er kommet i alvorlig problemer, efter at en video har afsløret ham spytte i en af de pizzaer, der skulle sælges til kunderne under en Major League Baseball-kamp i Detroit i USA.

På videoen ses det desuden, hvordan han efter at have spyttet på pizzaen, tværer det ud over den.

Se hele optrinnet øverst i artiklen.

Episoden, der oprindeligt blev delt på Instagram, har efterfølgende dannet grundlaget for, at den 20-årige søndag blev anholdt, siger Dan Donakowski, talsmand for Detroit Police Department ifølge WXYZ.TV.

Det skriver AP.

Alle pizzaer kasseret

Episoden udspillede sig fredag under baseball-opgøret, hvor Detroit Tigers på hjemmebanen Comerica Park tog imod Kansas City Royals.

Til AP fortæller en official talsmand for Comerica Park, at spytte-episoden allerede blev rapporteret til politiet samme dag, som kampen blev spillet, og at den pågældende medarbejder 'ikke længere er ansat.'

Detroit Sportsservice, der er ansvarlige for maden på stadionet, har efterfølgende sagt i en erklæring, at man efter 'uheldet' øjeblikkeligt lukkede pizza-boden 'og efterfølgende kasserede alle andre produkter'.

Den 20-årige medarbejder blev mandag morgen afhørt af politiet, men det er stadig uvist, om der bliver rejst sag mod ham.

Detroit Tigers vandt desuden kampen 11-8.