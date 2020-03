Pizza-personale anmeldt for vold

Vold og pizza går sjældent hånd i hånd, men ikke desto mindre er personalet på pizzeriaet ved på banegården i Nakskov blevet anmeldt for vold.

Det skriver Folketidende.dk.

Ifølge lokalmediet blev to personer skubbet og sparket af personalet. Derudover blev de truet med en køllelignende genstand.

Tumulten opstod angiveligt efter en ikke nærmere defineret uoverensstemmelse lørdag aften. Men det har ikke været mulig for politiet, at rejse nogen sigtelsen, da det ikke var muligt at afklare, hvem der var på job i pizzeriaet i tidsrummet.

Det var mandag aften ikke muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi.