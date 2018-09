Pizzabud i frontal-ulykke: Chef blev bange da maden ikke blev leveret

Ejeren af Helsinge-pizzeriaet Kongens Pizza & Sorte Gryde, Zija, var godt klar over, at noget ikke var, som det skulle, da han lørdag eftermiddag tog imod bestillinger fra sultne kunder.

Kort efter klokken 13 havde han sendt sit pizzabud gennem tre år på en tur til Gilleleje med en flok pizzaer til en familie. Efter nogen tid ringede familien og brokkede sig over, at maden endnu ikke var kommet.

- De ringede efter en time. Jeg blev med det samme bange for, at der var sket ham noget. Så jeg valgte faktisk at køre ud for at lede efter ham, siger Zija til Ekstra Bladet.

Hjælper med at oversætte

Ekstra Bladet fik kort før klokken 21 lørdag aften fat på pizzeria-ejeren. Han fortæller, at han siden midt på eftermiddagen har penduleret til og fra Hillerød Hospital for at være hos sit pizzabud, som er blevet indlagt med brækket ben og med hjernerystelse.

- Han taler ikke dansk. Så jeg har hjulpet med at oversætte. Men han har det fint omstændighederne taget i betragtning, forklarer Zija.

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi, Jan Hedager, fortalte tidligere lørdag til Ekstra Bladet, at der klokken 13.35 skete en frontalulykke ved krydset Pårupvej/Ålekistevej ved Gilleleje i Nordsjælland.

Se også: Pizzabud i frontalt sammenstød

Pizzabuddet fra Kongens Pizza & Sorte Gryde var impliceret i ulykken og sad nogen tid bevidstløs i sin lille grå bud-bil.

- Han havde slået hovedet op i forruden af bilen, siger Zija.

Kørte selv ud for at lede

Zija valgte efter opkaldet fra den sultne familie at køre af sted for at lede efter sit pizzabud. Han var også nået næsten til Gilleleje, da politiet pludselig ringede til ham.

Politiet kunne fortælle, at Zijas pizzabud var kørt galt. Og Zijas bange anelser viste sig at holde stik.

- Jeg var faktisk næsten ved uheldsstedet, da jeg blev ringet op.

Det er endnu uklart, hvordan ulykken skete. Men Nordsjællands Politi fortæller, at de foreløbige undersøgelser viser, at pizzabuddets bil i en lang venstrekurve kom for langt over i modsatte vognbane. Her ramte pizzabilen sammen med en modkørende.

Pårupvej var efterfølgende spærret i en hel time, mens der blev ryddet op.

Familie fik sine pizzaer

Pizzabuddet kom til bevidsthed igen, inden redningspersonalet nåede frem. Det er uklart, om han har haft sikkerhedssele på.

Selv om ulykken altså viste sig at være alvorlig, er meldingerne fra hospitalet, at begge de implicerede lader til at være sluppet billigt fra kollissionen.

Og også den pizzasultne familie fra Gilleleje er sluppet billigt.

- Vi sørgede for, at der blev lavet nogle nye pizzaer, der blev sendt af sted med det samme i vores anden bil. De fik dem bare lidt senere, end de ellers ville have gjort, siger Zija.

Zija har drevet Kongens Pizza & Sorte Gryde i fem år.