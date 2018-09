Pizzabud i frontalt sammenstød

To biler er lørdag eftermiddag kørt frontalt sammen ved Gilleleje i Nordsjælland

Et pizzabud fra et pizzeria i Helsinge var lørdag eftermiddag impliceret i et alvorligt uheld ved krydset Pårupvej/Ålekistevej i Gilleleje i Nordsjælland.

Buddet var på vej med pizzaer til en adresse i Gilleleje-området, da han af indtil videre ukendte årsager i en blød kurve trak ud over dobbelt optrukne spærrelinjer og kom over i den modkørende vognbane.

Her stødte manden frontalt ind i en modkørende bil.

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi, Jan Hedager, fortæller til Ekstra Bladet, at uheldet skete klokken 13.35.

Det er indtil videre uklart, hvorfor pizzabuddet pludselig kom over i den modsatte vognbane. Buddet selv sad bevidstløs i bilen efter sammenstødet efter at have stødt hovedet mod forruden på sin bil. Men manden kom til bevidsthed, da redningspersonale nåede frem til uheldsstedet. En tilkaldt lægehelikopter blev derfor aflyst.

I den anden bil sad en mand. Både han og pizzabuddet blev efterfølgende kørt til behandling på skadestuen. Politiet kender ikke til deres tilstand.

- Men intet nyt er i vores optik godt nyt. Vi får normalt alene noget at vide, hvis det er meget alvorligt, siger Jan Hedager til Ekstra Bladet.

- Vi skal nu have undersøgt, hvad der har været årsag til uheldet. Vi har været på stedet og har foretaget tekniske undersøgelser. Det er indtil videre uklart, om det er uopmærksomhed, fart eller andet, som kan have været årsag, siger Jan Hedager videre.

Pårupvej var spærret en time i begge retninger efter uheldet.