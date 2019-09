Pizzeria smadret af eksplosion: - Hele bygningen rystede

Klokken 5.39 blev beboerne på Jyllingevej i Vanløse vækket af et kæmpe brag, da der skete en eksplosion i et pizzeria

- Jeg skulle alligevel op klokken seks, men jeg må sige, at braget var noget mere effektivt end min alarm, siger en 26-årig beboer på Jyllingevej 70 i Vanløse.

Hun og de fleste andre beboere i området blev vækket tidligt onsdag morgen ved en eksplosion på Pizzeria 73 på Jyllingevej, som fandt sted klokken 5.39.

Politiet er nu i gang med at undersøge baggrunden for eksplosionen, oplyste vicepolitiinspektør Brian Belling på et pressemøde.

Se billederne her efter eksplosionen:

Se de mange vilde billeder fra eksplosionen i et pizzaria 1 af 10 Teknikere på stedet. 2 af 10 Store skader inde i bygningen. 3 af 10 Et større område er afspærret. 4 af 10 Vinduerne på første sal er blæst ud. 5 af 10 6 af 10 Skader på naboejendommen. 7 af 10 Skder på naboejendommen. 8 af 10 Bomberyddere mødes. 9 af 10 Bomberyddere undersøger bygningen. 10 af 10

Flere af kvarterets beboere, der nysgerrigt fulgte med bag politiets afspærring på området, beskriver braget og rystelserne som noget nær et jordskælv.

- Jeg troede først, der var nogen, der var kørt ind i bygningen. Hele bygningen rystede, siger en 23-årig mand, som bor omtrent 30 meter fra stedet.

Han fortæller, at han blev vækket ved rystelserne og straks løb ned på gaden med førstehjælpsudstyr. Han kunne dog høre, at brandvæsenet var på vej og gjorde ikke yderligere.

Københavns Politi oplyste onsdag på et pressemøde, at ingen kom til skade ved eksplosionen.

Sikrer spor

Politiets teknikere og hundeførere var omkring middagstid stadig på stedet for at sikre spor. Hele gaden flød med fragmenter fra eksplosionen, som angiveligt skete inde i bygningen. Midt på vejen lå blandt andet en stor metalbue fra en markise, som har siddet fastgjort over et vindue på pizzeriaet.

Beredskabsstyrelsen i gang med at undersøge bygningen over for pizzeriaet, hvor der også er skader. Foto: Kenneth Meyer

Vinduerne var blevet blæst ud af trykket, og nogle af fragmenterne havde smadret ruder i bygningen på den anden side af vejen. Beredskabsstyrelsen blev tilkaldt til sikring af bygningen, som politiet vurderede var for ustabil for dem at færdes i.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Politiets teknikere sikrer spor ved gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

En metalbue fra en markise, der har siddet over et vindue på pizzeriaet, var ved trykket fra eksplosionen blæst omtrent 15 meter væk fra stedet. Foto: Kenneth Meyer

Arbejdet med sporsikring har ifølge en 26-årig kvinde, der bor i bygningen lige over for pizzeriaet foregået i flere timer. Hun fik omkring klokken syv tilladelse til at tage hjemmefra for at komme til træning, og havde, da Ekstra Bladet mødte hende, ventet uden for afspærringen i over tre timer - blot få meter fra sin opgang.

Kvinden blev vækket af eksplosionen, som hun beskriver som et enkelt, massivt brag, og hun var rystet over at se, at det var foregået lige på den anden side af gaden.

- Men jeg føler mig ikke bange. Nu kender vi selvfølgelig ikke årsagen endnu, men det er ikke noget der gør mig utryg, siger hun.

Beredskabsstyrelsen gik ved 14-tiden i gang med at undersøge gavlen til huset, hvor pizzeriaet ligger, for at se, om det er sikkert at gå ind i bygningen.

Helt tæt på: Så voldsomme er skaderne