Plejehjem evakueret efter bil mistede kontrollen

Af ukendte årsager mistede en mand tirsdag formiddag herredømmet over sin bil foran Plejecenter Kildegaarden i Skanderborg.

- Han holdt ude på parkeringspladen og er af ukendte årsager kørt ind igennem husmuren, fortæller Jeppe Thranum, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Heldigvis var der ikke tale om personskade, men manden blev taget med ambulance til observation.

- Han har fået nogle lettere knubs, men ikke nogen tilskadekomst. Heller ikke inde i bygningen, siger vagtchef og nævner, at politiet stadig er i gang med at afhøre vidner.

Plejehjem blev evakueret

Dele af plejehjemmet blev evakueret, fortæller vagtchefen.

- Arbejdet har trukket ud, da han har ramt noget vandforsyning, så der har været stort vandudslip, og derfor har man været nødt til at evakuere dele af plejecenteret, fortalte vagtchefen tidligere.

Brandvæsenet afsikrede den påkørte stue, og nu har plejecentrets beboere fået lov at komme tilbage.

Skræmmende oplevelse

- Det var helt sikkert en skræmmende oplevelse. Gudskelov var der ingen borgere, der hvor han kørte ind. Der var dog en medarbejder, som selvfølgelig er rimelig rystet, fortæller Lis Kaastrup, der er koncernchef for Ældre og Handicappede i Skanderborg Kommune.

Hun er taknemmelig for to ledere på centeret, der hurtigt reagerede.

- De fik hurtigt manden ud af bilen og slukket for en røgudvikling i bilens motorrum, der ikke nåede at udvikle sig.

Nu gælder det for plejehjemmet om, at få sikret, at beboerne er trygge ved at være tilbage i bygningen.

- Senere skal vi finde ud af, hvor vi skal lave de aktiviteter, der skulle være i det lokale. Men lige nu skal vi bare have borgerne på plads, siger Lis Kaastrup.