Pludselige skud i stor menneskemængde: Landsbyleder dræbt og fire såret

To personer åbnede ild under et danseshow i landsbyen Cavite i Filippinerne

En landsbyleder er død og fire personer sårede, efter at to personer pludselig begyndte at skyde med pistoler under et danseshow i Filippinerne.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Hændelsen fandt sted sent tirsdag aften lokal tid. Danseshowet var arrangeret af landsbylederen Naldie Secretario, der døde efter skudsår på vej til hospitalet. Han blev 46 år.

Humøret var ellers i top blandt folket i den store menneskemængde, da de sidste nummer af showet blev udført. Danserne stoppede deres nummer til braget af bassen fra musikanlægget, men kort efter lød adskillige flere brag til stor rædsel for de fremmøde.

Som man kan se på videoen fra hændelsen, gik der er øjeblik, før folk forstod, hvad der skete. Herefter begyndte alle at råbe og løbe for livet.

- Det var forfærdeligt. Alle var i chok og panik. Jeg er så ked af de på landsbylederens families vegne. Vi beder alle for ham og hans venner og familie, sagde beboeren Jiana Paler, der var tilstede, da det skete.

I videoen over artiklen kan du se det skrækkelige øjeblik, hvor glæde forvandles til panik blandt de intetanende gæster.

På videoen kan man høre mindst 12 skud blive affyret. Foruden drabet på landsbylederen blev fire personer såret. Angiveligt var det to gerningsmænd, der affyrede skuddene. De blev set forlade stedet på motorcykler.

Motivet for drabet er endnu ukendt. Politiet er i gang med at efterforske sagen.