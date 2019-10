Polakker i slåskamp: Angreb politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Onsdag aften var en større gruppe af mennesker i et slagsmål på Glostrup Station.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Hvad har I på den sag?

- Ja, bare vi vidste det helt præcist. Vi ved faktisk ikke, hvorfor de kom op og toppes, siger vagtchef Torben Wittendorf.

Uden at have det præcise antal på, hvor mange der har været involveret i tumulten, der blev anmeldt 22.56, fortæller vagtchefen, at man fra politiets side kender flere af slagsbrødrene.

- Der var nogle polske mænd, der var indblandet.

Angreb politiet

Da politiet ankommer til stedet, blev tre af mændene anholdt.

- Bliver de anholdt, fordi de slås med hinanden eller med politiet?

- De slås med hinanden, og da politiet ankommer begynder de at slås med politiet.

Ingen kom alvorligt til skade ved slåskampen.

De tre mænd, der blev anholdt, er blevet eller bliver løsladt i løbet af torsdag morgen.

Hvad de præcist bliver sigtet for, er endnu uklart.