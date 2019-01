Polen: Fem 15-årige piger spærret inde og brændt ihjel

Var ude for at fejre fødselsdag med aktiviteten 'escape room'

Fem polske teenagepiger er fredag eftermiddag brændt inde i en forfærdelig ulykke i byen Koszalin i det nordlige Polen.

Det skriver flere polske og internationale telegrambureauer. Herunder AP.

Ulykken blev anmeldt klokken 17 lokal tid. De fem piger, der alle er 15 år, var ude for at fejre en af pigernes fødselsdag. Det skete blandt andet med aktiviteten 'escape room', hvor de fem lukkes inde i et rum.

Herefter skal de så løse gåder og finde tegn i rummet og på den måde skaffe tal til en kodelås, så de kan slippe ud af rummet.

Det nåede de bare aldrig at gøre.

Uheldigvis er en brand startet, mens pigerne var låst inde. Og de er ifølge lokale myndigheder brændt inde.

En 25-årig mand, som muligvis forsøgte at komme pigerne til undsætning, er blevet indlagt med alvorlige brandskader. Det er endnu ikke lykkedes politiet at afhøre manden om, hvad der præcist måtte være sket.

En talsmand fra politiet i Koszalin, Monika Kosiec, siger, at pigernes kroppe blev fundet, efter at brandmænd havde slukket branden.