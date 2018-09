Politi: 21-årig ville lave terrorgift

Bydel blev spærret af: Kærestesorger førte til, at 21-årig mand udvandt ricin-gift for at begå selvmord, fortalte han i grundlovsforhør

Frygten for den berygtede terrorgift ricin var årsagen til, at politiet i går afspærrede et større boligkvarter i Viborg. Det skete, efter at en 21-årig mand efter eget udsagn havde indtaget et hjemmelavet pulver af det ekstremt farlige giftstof for at begå selvmord.

Det fortalte den 21-årige MS onsdag eftermiddag i retten i Viborg, hvor han blev fremstillet i grundlovsforhør for at overtræde den grove våbenparagraf 192 a, som også omhandler spredning af særligt farlige biologiske og kemiske stoffer, der kan forvolde betydelig skade på mennesker.

Ideen til at udvinde giften fik han efter udsagn via den amerikanske Netflix-serie 'Breaking Bad', fortalte den unge mand i retten.

Havde kærestesorg

Iført hvidt hospitalttøj og med gaze tapet til sin venstre hånd svarede MS villigt på spørgsmål om baggrunden for selvmordsforsøget, der opskræmte hele Viborg-egnen i går på grund af politiets totale tavshed.

- Jeg havde kærestesorg. Min kæreste havde fundet en anden. I foråret købte jeg nogle ricinholdige bønner på nettet for at udvikle giften til eget brug. Jeg ønskede at tage mit liv, sagde den 21-årige, som sidste år blev student i Viborg.

I gymnasiet havde han kemi. Det lykkedes ham ved hjælp af acetone at lave et udtræk svarende til et par teskefulde. Pulveret gemte han i et glas med låg.

- Jeg skaffede ricin-bønnerne via et netside i Indien. Det var egentlig ikke svært at udvinde pulveret, sagde han.

- Jeg vidste, det var meget giftigt og sørgede for ikke at forurene omgivelserne, sagde han.

Omfattende afspærring

Tidligt tirsdag morgen tog han stoffet opløst i vand efter på de sociale medier at have set kæresten med en anden fyr.

Der skete dog ikke noget, udover at han kastede op. Ved 6-tiden ringede han til 112 og bad om en ambulance. Samtidig fortalte han, at han havde forsøgt selvmord med ricin.

- Jeg måtte gentage et par gange, hvad jeg havde taget. Politiet kom og kørte mig på sygehuset. Jeg sagde igen, at det var ricin, og hvad det stof er kendt for.

Da alvoren gik for politiet, blev hele kvarteret omkring Kirkebækvej spærret af. Der blev kaldt eksperter fra Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Sundhedsstyrelsen. Teknikere iført specialdrager gik ind i den anholdtes hjem og tog prøver af et vandglas med noget uopløst pulver i bundet.

Mangler svar på prøver

Prøverne blev midt på eftermiddagen fløjet med helikopter til giftanalyse i København. Resultatet forelå endnu ikke, da retsmødet begyndte.

Ejendommen på Kirkebækvej, hvor den anholdte bor, er fortsat afspærret på grund af den formodede giftfare.

Anklager Jesper Thyde pointerede i retten, at ricin er et særdeles giftigt stof, som er farligt i mængder helt ned til 0,01 mikrogram. Overtrædelse af den skærpede våbenparagraf kan udløse fængsel i op til otte år.

- Det er skudt langt over målet, sagde forsvarer Dorte Gulbrøn.

- Så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, bruges de samme bønner i madlavning, sagde hun.

- Det er en ulykkelig sag, som slet ikke tangerer det alvorlige omfang, som anklageren hævder.

Fængslet i fire uger

Dommer Kirsten Maigaard:

- Du har selv sagt, at du har ønsket at udvinde ricin, og derfor er der bestyrket mistanke mod dig. Om det så er ricin, ved vi ikke endnu, men det var i hvert fald det, du troede, du havde udvundet, sagde dommeren.

Den 21-årige MS blev varetægtsfængslet i fire uger. Han accepterede kendelsen.