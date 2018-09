Politi: 30-årig kvinde dræbt af knivstik

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En 30-årig kvinde er død efter knivstik i en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi natten til mandag.

Politiet modtog anmeldelsen søndag klokken 17.58.

- Flere patruljer blev hurtigt sendt til stedet, hvor de fandt en 30-årig kvinde livløs som følge af flere knivstik. Hun blev kort tid efter erklæret død, lyder det i en meddelelse til pressen.

Politiet har anholdt en 35-årig mand, der mistænkes for at stå bag drabet.

- Der er tale om den 30-årige kvindes eksmand, som nu er sigtet for manddrab, oplyser politiet.

Både kriminalteknikere, hundeførere og almindelige politifolk var søndag aften til stede i et større område omkring Vilhelm Bergsøes Vej.

En person blev kørt fra stedet i en såkaldt DNA-dragt, og ved 23-tiden ankom en af Falcks ligvogne til stedet.

Østjyllands Politi oplyser, at den 35-årige mand forventes fremstillet i grundlovsforhør mandag.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til sagen, men politiet oplyser, at man af hensyn til sagens efterforskningen ikke har yderligere at tilføje.

De pårørende er underrettet.