Politi: 33-årig kvinde voldtaget i skov

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.

En 33-årig kvinde blev torsdag ved højlys dag voldtaget i en skov i Hornbæk nord for København.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at voldtægten skete ved 14-tiden.

Anmeldelsen af af forbrydelsen fik politiet til at rykke talstærkt ud i Hornbæk Plantage, hvor man afspærrede et større område og undersøgte stedet med hunde og teknikere.

Der blev sendt ni patruljevogne, teknikere og hunde til Hornbæk Plantage, da politiet modtog en anmeldelse af en voldtægt af en 33-årig kvinde. Foto: Kenneth Meyer

Her anholdt betjente en mand i området. Det viste sig dog, at manden ingen tilknytning til voldtægtssagen har. Han er sigtet for et andet mindre strafværdigt forhold, som politiet ikke ønsker at uddybe, og løsladt igen.

Gerningsmanden er altså fortsat på fri fod, men Nordsjællands Politi vurderer ikke, at der er grund til utryghed i skovområdet, oplyser myndigheden til Ekstra Bladet.

Et større område i skoven blev afspærret, mens politiet søgte spor og gerningsmand til forbrydelsen. Foto: Kenneth Meyer

Gerningsmanden beskrives som:

En mand af dansk udseende, 35-42 år, 165-170 cm høj og slank af bygning. Han lugtede af tobak og var beskidt på hænderne som om, han havde rodet med en bil, motorcykel eller noget jord. Han var iført cowboybukser, boksershorts med et grå/sort mønster og medbragte et tyndt itui til et par briller eller en fyldepen.

Nordsjællands Politi vil meget gerne høre fra borgere, som kunne ligge inde med oplysninger i sagen. Henvendelse kan ske pr. telefon til 114.

Politiet vil i skrivende stund ikke give yderligere detaljer om voldtægten, da sagen efterforskes på højtryk.

Supplerende oplysn. til pressemeddelelse vedr. Hornbæk Plantage: Gerningstidspunktet er omkring klokken 14, i går torsdag.



Den mand, som var anholdt er sigtet i forbindelse med et andet forhold, der ikke har noget at gøre med denne sag. Han er i øvrigt løsladt igen #politidk https://t.co/CkqyPeFwes — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) May 18, 2018

