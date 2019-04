Politi advarer bilister: Det er ekstremt farligt

Uheld på jernbaneoverskæring får nu amerikansk politi til at advare bilister

Myldretiden i det centrale Orlando blev onsdag voldsomt påvirket af en påkørsel af en bil ved en jernbaneoverskæring, og det får nu byens politi til at udsende en advarsel om, hvor galt det kan gå, hvis man ikke udviser forsigtighed og respekterer signalerne ved en jernbaneoverskæring.

Advarslen kommer i form af en overvågningsvideo, der viser årsagen til onsdagens påkørsel og dermed årsagen til trafikproppen.

Her ses det, hvordan en personbil fortsætter med at køre frem mod en jernbaneoverskæring, selvom bommene er på vej ned og advarselslamperne blinker. Så snart bilen har krydset bommene, stopper føreren op og holder stille i 14 sekunder, inden denne forsøger at krydse skinnerne i det øjeblik, toget passerer, med en voldsom kollision til følge.

'Overhold venligst alle færdselregler, især når du nærmer dig jernebaneoverskæringer. Forsøg på at krydse, når et tog nærmer sig, er ekstremt farlige. Udvis tålmodighed og kør forsigtigt', lyder opfordringen på Orlando Police Departments Twitter-konto.

Ifølge Fox News slap de 82 passagerer og to ansatte på toget fra påkørslen i god behold. Bilisten er dog indlagt på Orlando Regional Medical Center i kritisk tilstand.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Uheld ved jernbaneoverskæringer er ikke et særsyn, så Orlando Police Departments advarsel kommer ikke ud af den blå luft. Se flere uopmærksomme og uforsigtige bilister komme i problemer herunder:

Denne kvindelige bilist blev fanget i en jernbaneoverskæring i London. Video: Caters.

Fanget mellem to bomme - og toget er på vej

Denne lastbilschauffør måtte løbe for sit liv, da hans lastbil sad fast midt på togskinnerne. Video: AP

Chauffør løber for sit liv: Lastbil torpederet af tog

Her krydser adskillige bilister overskæringen, trods blinkende advarselslamper. For en går et helt galt. Video: ViralHog.

Verdens heldigste chauffør? Sådan redder han livet