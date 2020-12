Politi advarer: Det er ikke drengestreger

Flere anmeldelser om såkaldte syrebomber får politiet til at komme med en appel til forældre

I løbet af en kort periode har politiet fået flere anmeldelser om såkaldte syrebomber, enten som rester eller som ueksploderede flasker.

Og den begyndende tendens får nu Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til at udsende en advarsel i dagens døgnrapport.

Politiet fik nemlig så sent som tirsdag en anmeldelse fra en skole i Fuglebjerg, der ligger mellem Næstved og Slagelse, om, at der udenfor var fundet et par flasker med afløbsrens, nogle sølvpapirsruller og fire flasker, der allerede var eksploderet.

Og også mandag måtte politiet sammen med Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) rykke ud til formodede syrebomber i Fuglebjerg.

Ikke bare nytårsløjer

Politiet understreger derfor, at der er tale om dybt farlige eksperimenter, som ikke kan karakteriseres som nytårsløjer eller drengestreger.

'Der er tale om stærke kemikalier, der kan forårsage alvorlige skader og ætsninger, hvis de springer og en person – eller dyr for den sags skyld – bliver ramt,' lyder det fra politiet.

Sidst i november var der også et lignende tilfælde i Horsens, hvor en hund fik ætsninger efter at være kommet i kontakt med en syrebombe fremstillet af skoleelever.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beder derfor forældre og andre om at tage en snak med de unge.

'Politiet opfordrer derfor indtrængende forældre og andre ressourcepersoner med god kontakt til unge om at tale med børnene og de unge om farerne ved at håndtere og blande kemikalier og lave syrebomber,' lyder det fra politiet.