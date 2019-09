Efter et uheld på E20 Vestmotorvejen forårsaget af regnvand på vejen opfordrer Sydsjællands Politi bilister til at køre efter forholdene

Et uheld forårsaget af vand på vejbanen er søndag sket på E20 Vestmotorvejen mellem Korsør og Tjæreby.

- Der er ingen tilskadekomne, siger Mikkel Kjærgaard, vagtchef ved Sydsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Uheldet forårsagede kø på Storebælt i retning mod Sjælland, men den er afviklet.

Pas på vand

Uheldet skete, fordi der lå en masse regnvand på vejbanen.

- Så det er vigtigt, at man passer på, og at man sørger for at køre efter forholdene, siger Mikkel Kjærgaard.