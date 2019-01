Politi advarer hvis du skal udenfor: Her skal du passe på

Kære trafikanter :-) DMI har oplyst, at der er risiko for tæt tåge/rimråge frem til i morgen formiddag. Sigtbarheden kan være under 100m. Det øger risikoen for uheld, så vær særlig opmærksomme og sørg for at Jeres lygter er tændte og tilpas hastigheden efter forholdene.