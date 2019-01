Politi advarer mod blæsten: Hold jer væk

- Hold jer væk fra centrum.

Så klar lyder advarslen til borgerne i Albertslund vest for København, hvor der ifølge Vestegnens Politi er så stor fare for nedfaldne tagplader, at man har set sig nødsaget til at spærre området helt af.

Advarsel. Vestegnens Politi anmoder folk at holde sig væk fra Albertslund Centrum v. kanalen, hvor der er fare for nedfaldne tagplader. Sikringsarb. pågår. Politi afspærrer. Nærmere følger. @VestegnsPoliti — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) January 1, 2019

På samme måde frarådes alle vindfølsomme køretøjer at køre over en lang række broer - herunder Storebæltsbroen, Farøbroen og Vejle Fjordbroen.

- Det er ikke helt ufarligt, og det gælder det hele landet. Det flår godt og grundigt i køretøjerne derude, så hvis man absolut skal ud og køre, så gælder om at holde godt fast i rattet, køre forsigtigt og måske også sænke farten lidt, lyder opfordringen fra vagtchef Jakob Riis-Petersen fra Vejdirektoratet.

Flere steder rundt omkring i landet har væltede træer også givet store trafikale problemer for bilisterne, og DMI varsler om både forhøjet vandstand og vindstød af stormstyrke.

Advarsel. Grundet stormen oplever vi flere løse stilladser og væltede træer. Så pas på når I bevæger jer rundt i kredsen. — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) January 1, 2019

- Lige nu er det værst i det nordlige Jylland, hvor vi ser vindstød af stormstyrke, hvilket vil sige helt op til 25-26 meter i sekundet. Og vinden ser kun ud til at tage til op af formiddagen, fortæller vagtchef Dan Nilsvall til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen kommer blæsten til at vare hele dagen. Det er først hen mod aftenen, at det aftager, men så vil der faktisk komme en ny omgang i løbet af natten, lyder prognosen.

Se flere videoer på Local Eyes.

Ekstra Bladet følger det voldsomme vejr hele dagen på ekstrabladet.dk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk