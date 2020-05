Politi advarer morgentrafikanter

Det er en god idé at have et par solbriller klar, lyder opfordringen

Skal du ud i morgentrafikken, gør du klogt i at bringe et par solbriller med, når du sætter dig bag rattet.

Sydjyllands Politi advarer således torsdag morgen mod solblænding.

Pas på i morgentrafikken - det flotte vejr giver risiko for solblænding. Afpas hastigheden efter forholdene, hold frontruden ren og så kan det være en god idé at have et par solbriller liggende i bilen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 28, 2020

På trods af at vejret er flot de fleste steder i landet, kan den skarpe sol give problemer i trafikken, da den blænder utroligt meget, når den står lavt.

Ifølget Rådet for Sikkertrafik er solblænding skyld i op til 500 ulykker om året. De bedste råd, som du følge for at undgå at blive blændet, er at holde din forrude ren og have et par solbriller klar i bilen.