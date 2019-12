Politi advarer om giftig brand: Luk alle vinduer

Søndag morgen er politi og brandvæsen rykket ud til en brand hos virksomheden Naverland i Glostrup.

Her er der ild i en bunke skrot, lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

Samtidig opfordrer man borgere i nærheden om at søge inden for og holde alle døre og vinduer lukket. Der er især tale om folk, som opholder sig sydøst for branden.

Flammer med tyk, sort røg ses fra stedet, viser billeder.

Brand i skrot hos produkthandler Naverland i Glostrup. Alle i området sydøst for stedet skal lukke vinduer og døre. Pt. ukendt tidshorisont #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) December 22, 2019

Opdateres ...