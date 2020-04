Politi advarer om kraftig røgudvikling fra brand

I forbindelse med brand i bygning, Helgetoftevej i Nyborg, er der en del røgudvikling, som driver ind over haveforeningen Helgetoften sydvest for stedet. Giver det gener, så gå indendøre og luk vinduer/dører, samt sluk for evt. ventilationsanlæg. Varighed 3 - 4 timer #politidk