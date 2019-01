Politi advarer om mand på motorvej

Der går en ældre mand af anden etnisk herkomst rundt på Helsingørmotorvejen eller på motorring 3 omkring Brogårdsvej eller Buddingevej i Gentofte.

Politiet har fået forskellige meldinger om, hvordan ældre mand går rundt henne. Derfor er man lidt i tvivl om, hvor han reelt befinder sig.

- De mange meldinger lyder på, at han er på enten Helsingørmotorvejen eller på motorring 3. Så han er et af de to steder, og vi har patruljevogne på vej derud, fortæller vagtchef Jan Hedeager ved Nordsjællands Politi.

Der går en ældre mand på Helsingørmotorvejen omkring Brogårdsvej eller Buddingevej i Gentofte. Manden går mod syd i det nordgående spor. Bilister anmodes om at nedsætte hastigheden og være særligt opmærksom på manden. Politi er på vej til stedet #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) January 18, 2019

Bilister på strækningen skal være ekstra opmærksomme og sætte farten ned.

Opdateres ...